Qué peña el empate. El Valencia fue superior al Cádiz y mereció la victoria. Y que vergüenza el Nuevo Mirandilla humillando a Mouctar Diakhaby cada vez que tocaba el balón. El fútbol se quedó en segundo plano cuando José Bordalás dio entrada al francés. Cádiz lo recibió con silbidos reviviendo el episodio racista de hace siete meses. ¡Qué desagradable! ¡Y qué falta de respeto! Bordalás mandó callar al estadio con valentía.

Patri, su segundo, explotó y fue expulsado. Lo lógico era que el francés y sus compañeros se fueran del partido, pero no fue así. Al revés. El Valencia se envalentonó e insistió con Daniel Wass y Gonçalo Guedes echándose el equipo a la espalda. El Valencia completó unos de sus mejores partidos de la temporada en ataque y en defensa (solo concedió dos disparos). Lástima que no llegó el gol. El Valencia se lo merecía. Y Diakhaby más.

El único que quiso ganar fue el Valencia. El equipo aprendió la lección de Granada, Pamplona y Sevilla arrancó el partido más despierto de lo que acostumbraba en LaLiga lejos de Mestalla. Los jugadores estaban en sobreaviso. Bordalás fue martillo pilón durante toda la semana con un mensaje hecho ley: había que salir mejor a las primeras partes fuera de casa. Y el equipo lo hizo. Bien plantado en el campo desde el principio con más contundencia más orden y, lo más importante, menos errores.

Ledesma, héroe en el Cádiz

La primera parte solo tuvo una dirección: la portería de Ledesma. El problema es que ese dominio ficticio del balón (Álvaro Cervera se lo cedió voluntariamente) no se tradujo en peligro real. Duro encontró una grieta en el muro amarillo con un pase interior a Marcos André que el brasileño por encima del larguero. Poco más. Costó hincarle el diente al entramado defensivo del Cádiz. Solo Wass desde la frontal y Alderete de cabeza a balón parado llevaron peligro. El paraguayo (baja para el Camp Nou solo por intentar ganar la posición con su cuerpo) fue providencial en defensa cortando 'in extremis' un disparo de Alarcón.

El único del primer tiempo. Cillessen vivió tranquilo. El problema es que Ledesma también. Sin grandes ocasiones, el Valencia fue mejor a los puntos en el prime tiempo. Pero eso no valía de nada. Había que exigirle más al equipo. También Pizarro Gómez. Fali arriesgó en exceso dentro del área y salió a taponer un cabezado de Marcos André con los brazos desplegados. El VAR revisó la acción y no se atrevió a castigar las típicas manos que son o no son en función de los equipos. ¡Ay si fuera el Madrid, el Barça o el Atlético!

Wass siguió a lo suyo después del descanso desde la media distancia con un cañón en el pie derecho que obligaba a Ledesma a estirarse hasta en dos ocasiones. El argentino empezaba a tener trabajo de verdad al mismo tiempo que el Valencia comenzaba a carburar mejor imprimiendo más velocidad en la circulación de balón.

Y en medio de ese paso adelante del equipo llegó la primera ocasión clara de la segunda mitad con un centro preciso de Yunus que ni Duro ni Marcos André remataron por milímetros. Al equipo no le despistó ni el inhumano recibimiento de Cádiz a Diakhaby. El equipo siguió a lo suyo e hizo todo lo posible por ganar con Wass y Guedes en plan estelar.

El portugués rozó el palo con un disparo envenenado dejó solo a Duro delante del portero con una acción personal de muchos millones de euros. Hugo dudó y desaprovechó un mano a mano que valía tres puntos. Se los merecía el Valencia. Se los merecía Diakhaby. Nunca más, Cádiz.