Con José Bordalás al frente del banquillo del Valencia CF, la exigencia es máxima y el sacrificio en el campo una obligación. Ambas son innegociables. El entrenador alicantino vuelve a emitir un mensaje ambicioso reconociendo que estaba molesto por no llevarse una victoria de Cádiz, pues en el Valencia siempre se sale a ganar. «Nunca estoy contento si no gano, me gusta ganar. No interpreto la alta competición de otra manera, así que estoy enojado», aseguró Bordalás tras el partido, demostrando el grado de exigencia del entrenador.

El equipo se va al parón tras dos derrotas y dos empates consecutivos. Las victorias no han vuelto desde el fulgurante inicio de temporada, pero Bordalás siempre encuentra y destaca la parte positiva del equipo con la misma serenidad con la que recuerda una y otra vez que «esto recién comienza» tras solo ocho jornadas de Liga. «Veníamos con la intención de conseguir una victoria. Todo ha transcurrido como lo teníamos previsto», seguía Bordalás en sala de prensa y añadía: «Me quedo con el trabajo del equipo, pero tenemos que mejorar para este tipo de partidos».

En ese sentido el alicantino apuntó a que el problema en Cádiz fue la falta de efectividad. «Tenemos que estar más acertados, los chicos lo saben», indicó mientras enumeraba todas las situaciones de peligro del equipo: «Disparos de media distancia, un centro muy bueno de Foulquier. En la segunda sí que empezamos con la intención de llevarnos la victoria. Tuvimos ocasiones, Ledesma estuvo sensacional. Nos ha faltado finalizar como el centro de Yunus por la derecha que no llegan Marcos André y Hugo Duro por milímetros... Lo intentamos, pero no hemos estado acertados».

Pese a ello Bordalás de nuevo volvió señaló uno de los debe que el equipo arrastra durante estos primeros partidos: «Quizá nos ha vuelto a costar entrar en el partido, algo que debemos cambiar. Pero el equipo se ha visto bien con el transcurso del partido pero sin generar grandes ocasiones»

Y después otro mensaje ‘dulce’ destacando lo bueno: «Poco a poco vamos adaptándonos y mejorando. Con dificultades y problemas, pero esto es una carrera de fondo y lo importante es que el equipo siga compitiendo». Bordalás está «seguro» de que el equipo «irá mejorando y creciendo con el paso de los partidos. Por ello prefiere «esperar» para «dar el punto por bueno» o no aunque el equipo mereció más: «Un punto que nos sabe a poco, pero nos vamos al parón y a ver si recuperamos futbolistas y volvemos con nuevas energías».

