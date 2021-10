Santi Cañizares habló sobre José Bordalás y su impacto en el Valencia CF durante la gala de Yo Soy Noticia y se mostró muy a favor del técnico alicantino, pero también cargó contra la gestión de Meriton Holdings al frente del club. “Necesita una gestión coherente. Es lo más importante. Si la gestión es deficiente y la lleva gente sin un nivel de conocimientos que exige una entidad como el Valencia CF esto hace que el club esté en una situación mucho peor”, explicó el exportero.

“Bordalás ha reactivado la ilusión en el valencianismo porque el equipo compite con sentido de pertenencia, con orgullo y con dignidad. Lo que pasa es que está dentro de una estructura que a mí no me gusta y no tiene las herramientas que debería tener en unas condiciones normales”, deslizó Cañizares.

El que fuese capitán de la entidad de Mestalla mostró su admiración por el técnico, al que ya defendió en Getafe: “Yo siempre me quité el sombrero con los éxitos de Bordalás y ahora celebro que ahora esté en el Valencia CF. Ojalá un equipo de profesionales parecido a él tomaras las decisiones”

Sobre la gestión de Peter Lim, volvió a ser muy claro: “Cuando ponen a trabajar a gente que sabe y tiene una buena gestión, su clasificación ha correspondido con la historia que tiene y cuando no ha tenido una buena gestión se ha notado. Es estadística y no opinión”.