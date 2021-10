El Barcelona busca gol. Es una de las cosas en las que trabaja la secretaría técnica de cara a reforzar al equipo en el mercado de invierno. Y entre la lista de posibles objetivos que ha desvelado el diario Sport está Maxi Gómez. El atacante el Valencia CF leva tiempo en el punto de mira. Perfil '9' de referencia que trabaja muy bien de espaldas. Rematador puro y aún joven. En este sentido, el club valencianista tiene claro que no va a desprenderse de jugadores importantes, como es el caso del uruguayo, en enero. Salvo oferta irrechazable, cosa que no parece que pueda ser factible para la economía blaugrana, el Valencia no estaría dispuesto a negociar la salida de Maxi Gómez.

Está en la agenda del Barça

La alarmante falta de gol que está mostrando el Barça las últimas semanas ha puesto en evidencia una carencia en la parcela ofensiva en la que está ya trabajando la secretaría técnica. A pesar de que la situación económica de la entidad continúa siendo alarmante, lo cierto es que la 'descongestión' que supusieron las ventas de Júnior o Todibo y las salidas de Messi y Griezmann dan un cierto margen para realizar una inversión.

La noticia del descenso en picado del 'techo' de la masa salarial azulgrana (de la segunda a la octava plaza de la Liga) parecía que imposibilitaba por completo cualquier sueño de fichar en el mercado invernal, pero la realidad es que sí hay un abanico para reforzar a la plantilla. Sobre todo en esa parcela ofensiva, donde Koeman recuperará en breve a Agüero y Dembélé pero que no carbura con la lesión de Braithwaite y un Luuk de Jong que no arranca y no se adapta al juego del equipo.

Con un colchón de entre 15-25 millones de euros, una de las 'vías' más económicas y factibles es rastrear el mercado de futbolistas que acaban contrato en 2022 y ofrecer una pequeña compensación a sus clubes para que no les vean salir sin dejar ni un euro a partir de julio. En ese saco están, por ejemplo, Cavani, Insigne, Belotti u Origi. Todos perfiles interesantes y goleadores contrastados que podrían dar una alternativa a Koeman.

Edinson un perfil más veterano que no está teniendo casi chances en el United. Fichaje buscando rendimiento inmediato, obviamente no de futuro. Origi es el eterno suplente en el Liverpool y en el Barça ya conocen sus capacidades (el 4-0 de Liverpool buena fe da de ello). Belotti es el ídolo del Torino, ha marcado casi 40 goles las últimas dos temporadas y sería una opción.

Luego están casos como el de Raheem Sterling, que continúa sin ser indiscutible para Guardiola, que da prioridad a Foden, Gabriel Jesus y compañía y ha perdido bastante confianza en el jamaicano.