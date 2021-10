Miguel Zorío lleva unos días bajo el foco. El exvicepresidente del Valencia y líder de 'Marea Valencianista' ha cruzado comunicados con el Valencia CF tras una nueva intentona de forzar la venta del club por parte de Peter Lim.

En una entrevista concedida a RadioEsport, el empresario habló sobre Bancaja, el comunicado del Valencia CF o su modelo de gestión del club, así como la financiación económica que buscaría y el reparto de acciones.

Su pasado con Bancaja

"Soriano y yo conseguimos más de 300 millones en contratos. Le pedí a Bancaja que me diera financiación con esos contratos y no me lo permitieron. Ahí me fui". "Las instituciones políticas y bancarias querían mi cabeza y poner gente en el VCF para sus intereses. Las parcelas no se vendieron por algo que ya conté en su momento".

Cruce de comunicados

"El amigo de Lim existe y he hablado con él varias veces. Es cliente mío. Me esperaba ese comunicado".

Modelo de gestión

"Voy a copiar a Miguel Ángel Gil en el Atlético de Madrid. Es casi ese modelo que planteo".

Reparto de acciones

"Cada persona que se saque un pase tendría una acción o tres para que nos concentre el capital social. De ahí sacaríamos 180 millones. Si no se cubriera así, lo haríamos como el Bayern Munich, repartiéndolas entre los sponsors".