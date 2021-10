El futbolista del Valencia CF, Carlos Soler, ha vuelto a confirmar que su deseo es renovar con el club de Mestalla. Lo dijo en un acto en el Palau de la Generalitat, donde el presidente, Ximo Puig, ha recibido a los deportistas olímpicos y paralímpicos valencianos presentes en la cita de Tokio.

Soler confirmó en À Punt que está muy contento por el hecho de que el Valencia CF apueste por su continuidad. "Al final siempre he dicho que me gustaría aquí y estoy contento porque el club quiera que me quede. Son cosas que se deben hablar poco a poco y habrá novedades más adelante", dijo el '10'.

El futbolista, que se ha perdido los últimos partidos por lesión, dijo que su tratamiento evoluciona bien y que espera entrenarse en la sesión de este jueves con normalidad y empezar a preparar el choque de la próxima semana en el Camp Nou contra el FC Barcelona: "Estoy muy bien de la lesión. Esta mañana estuve con el grupo y espero mañana completar todo el entrenamiento", ha dicho una de las estrellas del Valencia CF.

El centrocampista, además, se mostró muy orgulloso por haber sido distinguido con el mérito deportivo de la Generalitat por haber conseguido medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. Una cita, en la que, el jugador valencianista también estará este sábado 9 de Octubre y donde también será premiado Mario Alberto Kempes.