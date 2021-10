El parón ha llegado en el peor momento posible para el Valencia. ¿O en el mejor? Que conste, y vaya por delante, que a mí esto de parar el fútbol no me gusta pero seguro que Bordalás lo ha celebrado un poco. Es el momento perfecto para que Gayà, Soler y Thierry Rendall se recuperen. Para que jugadores como Hélder Costa mejoren en esa dinámica. Que Marcos André sume entrenamientos y conceptos de Bordalás. En definitiva, los ‘inputs’ son positivos y la mente ya está puesta en el Barcelona. Porque puestos a analizar, el entrenador ha creado un equipo que compite siempre más allá de 20 minutos en Sevilla para olvidar y que merecen un análisis aparte.

Por otra parte, el día del Athletic evidencia que este equipo es dificilísimo de batir. Es decir, compite. Bordalás ha logrado que sea un equipo con un ADN competitivo y con identidad. Y días como los del Cádiz lo normal es que la balanza esté del lado del Valencia, porque con un Guedes liderando del carro, y atrás sin sufrir en exceso, esté equipo ganará muchos partidos jugando así. Por eso, sin miedo y a por el Barça.

Lo de Javi Gracia

Que Bordalás se haya reunido con Peter Lim en hasta dos ocasiones y que no lo hiciera con el anterior técnico demuestra varias cosas. La primera que la temporada pasada, el entrenador del Valencia CF perdió el pulso del equipo desde el primer segundo, también deja claro que la propiedad no fue capaz de tirar al entrenador cuando debía de hacerlo si no confiaba en él y lo tercero que una vez pasado página, Bordalás demuestra que era la mejor elección también en la 2020/21. Y posiblemente el equipo se habría ahorrado un año por el desierto y perdido en lo deportivo. Ahora sin embargo no hay tiempo para lamentarse. ¡A pensar en el Barça!