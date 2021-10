José Bordalás y Peter Lim se han reunido este jueves de manera telemática en las oficinas del Valencia CF. Según VCF Media el entrenador se ha desplazado desde la Ciudad deportiva de Paterna para mantener este encuentro con el máximo accionista del club. Una reunión en la que además de Lim y de Bordalás, también han estado presentes Anil Murthy, Miguel Ángel Corona, Joey Lim y Patricio Moreno, este último segundo entrenador de Bordalás.

En esta reunión telemática el entrenador del Valencia ha trasladado al máximo accionista la necesidad de mejorar y reforzar la plantilla en la próxima ventana de traspasos en enero. Junto a Corona y a Murthy, esta reunión ha transcurrido por la misma línea con la que se trabajó en verano: consenso a la hora de tomar decisiones en la parcela deportiva. Siempre teniendo en cuenta las limitaciones económicas que tiene el club a la hora de fichar.

En ese sentido este encuentro también ha servido también para dar confianza al equipo. Según ha desvelado el club Lim ha apoyado a Bordalás después de este tramo de cuatro partidos sin ganar antes del parón FIFA. Lim está atento del trabajo que se está haciendo y le transmitió al técnico que sigue al equipo jornada a jornada. Así pues Bordalás ha recibido apoyo directamente de Lim, quien también se interesó por los jugadores lesionados.

Tal y como desvelara el propio Bordalás en sala de prensa no es la primera vez que habla con el máximo accionista, pues ya lo hizo a principios del mes de agosto. No obstante la idea de Lim y del club es la de seguir cultivando esa forma de trabajar basada en el consenso y que esta no sea la única mesa de trabajo en la que Lim esté presente, sino que se repita en las próximas semanas.