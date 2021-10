José Bordalás y Peter Lim se reunieron este jueves de manera telemática en las oficinas del Valencia CF. El entrenador se desplazó desde la Ciudad deportiva de Paterna para mantener este encuentro con el máximo accionista del club en lo que fue el segundo encuentro entre Lim y el técnico desde su llegada al banquillo.

Significativo después de ver cómo Javi Gracia nunca gozó de esa confianza por parte del propietario. Ahora la situación es otra. Bordalás es el pilar del proyecto y después de un arranque con muchas notas positivas, desde Singapur se le trasladó que el camino es el correcto. En la reunión, además de ambos protagonistas también estuvieron presentes Anil Murthy, Miguel Ángel Corona, Joey Lim y Patricio Moreno, este último segundo entrenador del jefe del banquillo de Mestalla.

En esta reunión telemática el técnico del Valencia y el propietario han hecho bagaje de las 8 jornadas disputadas hasta la fecha. El encuentro también ha servido para dar confianza al cuadro dirigido por Bordalás. Según desveló el club, Lim apoyó al jefe del banquillo después de un arranque muy positivo en líneas generales. Más allá de la última racha, el objetivo de la reunión era sobre todo interesarse por ver cómo veía al equipo, incluso preguntar por los lesionados.

Tal y como desveló el propio Bordalás en sala de prensa hace unas semanas no es la primera vez que habla con el máximo accionista, pues ya lo hizo a principios del mes de agosto. No obstante la idea de Lim y del club es la de seguir cultivando esa forma de trabajar basada en el consenso y que esta no sea la única mesa de trabajo en la que Lim esté presente, sino que se repita en las próximas semanas.

Un año de la 'espantada' de Javi Gracia

La conversación además coincide con la espantada de Javi Gracia hace un año. Cómo ha cambiado la película en Mestalla. De una temporada con tensión entre entrenador y propiedad al consenso, como se vio en verano con el mercado de fichajes. Esa dinámica permitió que el grupo también se centrara en lo deportivo, algo que ha dado resultado. De hecho, el parón de selecciones llega con el ánimo bajo por los 2 puntos cosechados de 12 posibles en este último tramo de cuatro partidos pero la mejor noticia es ver cómo el vestuario confía en que el objetivo se conseguirá a final de temporada.

Confección plantilla

La plantilla es estrecha y es algo evidente. El mercado de fichajes sirvió para mejorar la unidad B, uno de los grandes problemas la temporada pasada, y mejorar también el once. No era fácil sobre todo por la situación económica y al final Bordalás acabó contento con el final del mercado.

Además, Guedes o Maxi, futbolistas que estaban al inicio del periodo estival en el aire, se quedaron con una política de no perder dinero y con la esperanza de poder sacar más rédito económico en el futuro. La apuesta por Bordalás, a diferencia de Javi Gracia, está clara y el técnico alicantino necesitaba un salto de calidad en la plantilla como para poder afrontar la temporada con garantías y, como mínimo, estar en esa pelea por meterse en zona de puestos europeos. En cualquier caso, y más allá de que al técnico le gustaría tener más futbolistas en el equipo, en la reunión Peter Lim se encargó de trasladarle a Bordalás que está contento con cómo está gestionando la situación.

El equipo marcha octavo y con enero todavía lejos y verano aún más, la sensación es que la charla ha ido enfocada sobre todo a informarle al entrenador que la hoja de ruta es positiva teniendo en cuenta los condicionantes económicos. Los fichajes que han llegado se están integrando y hay paciencia. De esta manera, los fichajes quedan en un plano lejano. Es decir, en la primera semana de octubre la prioridad de la entidad era trabajar en fortalecer al entrenador y en dejar claro que la confianza es máxima. En definitiva, el Valencia CF tiene en Bordalás a la mejor figura posible para potenciar el proyecto. Solo hay que ver las diferencias en cuestión de un año.