El mercado de fichajes del Valencia CF en verano dejó algunas posiciones 'clave' sin reforzar. Llegó, tras días de intensas negociaciones, Marcos André: el delantero favorito de Bordalás para combinar con Maxi Gómez en el ataque.

Se buscaba también el perfil de un '6', siendo en todo momento Arambarri el más destacado. Las negociaciones no llegaron a buen puerto por las altas pretensiones económicas del Getafe. Bordalás, incluso llegó a llamar al uruguayo, pero finalmente no se concretó el acuerdo y llegados a este punto (y nadie se lo esperaba al inicio del curso) el 'fichaje' ha sido Hugo Guillamón. El central se ha reconvertido al mediocentro y está rindiendo a un gran nivel.

La otra demarcación pendiente fue la del central. Pendientes hasta última hora de una posible salida de Diakhaby que no se concretó pese a los rumores de equipos Premier, con Alderete, Paulista y el francés (teniendo en cuenta que Hugo ya juega de '6') no es suficiente. Se cuenta a su vez con Mosquera, prometedor central de la Academia que ya entrena con el primer equipo y está llamado a ser importante en el futuro, si bien por ahora no tiene experiencia en la élite.

El 'perfil' del fichaje deseado en el eje de la zaga

Una de las posibilidades, por tanto, en el mercado será la llegada de un central para elevar la competencia y también dosificar esfuerzos. Interesa un perfil 'estilo Djené': jugador que corrige rápido desajustes, expeditivo, rápido, con habilidad para jugar con la línea adelantada y con un físico que encaja como 'anillo al dedo' al ADN Bordalás.

De hecho, con el técnico en el Coliseum alcanzó su mejor nivel. El club siempre ha estado pendiente de la situación del jugador del cuadro azulón en concreto, que ya conoce ampliamente al míster, pero si no pudiera llegar él se buscarían otros perfiles similares.