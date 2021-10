Carlos Soler volvió a ser preguntado por su renovación con el Valencia CF. El centrocampista, premiado por la Generalitat este 9 de octubre, respondió a los periodistas ante las cámaras de 'A Punt: "Ya he dicho muchas veces que me gustaría quedarme".

Hay que recordar que el pasado miércoles, en otro acto con la Generalitat en la que se anunció que sería premiado al igual que Kempes, ya habló al respecto de su futuro: "Al final siempre he dicho que me gustaría aquí y estoy contento porque el club quiera que me quede. Son cosas que se deben hablar poco a poco y habrá novedades más adelante", dijo el '10'.