Carlos Soler nunca olvidará este 9 d’Octubre. El capitán del Valencia CF se vistió de gala para recibir la Medalla al Mérito Deportivo de la Generalitat Valenciana con motivo de los premios del día de la Comunitat. El ‘10’ fue condecorado por su medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 202o en una ceremonia que vivió con la emoción a flor de piel y el orgullo de sentirse valenciano. «Los premios que recibes en casa aún son más especiales. Orgulloso de ser valenciano y muy agradecido por haberme otorgado la Medalla al Mérito Deportivo. Valencia siempre en mi corazón».

Soler se mostró muy satisfecho y agradecidos por el reconocimiento de la Generalitat Valenciana al considerar que es un premio a su trabajo y esfuerzo desde su infancia.» Estoy muy contento por este reconocimiento, ya no sólo por los JJOO sino por toda la trayectoria que llevamos. Aunque somos jóvenes todavía nos queda esperemos que mucho tiempo en esto. Es un premio al trabajo, ya no sólo al trabajo de este año o de hace dos sino desde hace mucho, desde que de pequeños empezamos a jugar en el equipo de nuestro pueblo. Es un reconocimiento muy grande. Cuando llevas tanto tiempo en un club, llevo 17 años en el Valencia y tengo 24, empecé a los 7 años y es un reconocimiento a todos estos años de trabajo y de esfuerzo, que no ha sido fácil», aseguró.

Carlos volvió a dejar claro a su llegada al Palau de la Generalitat que su prioridad es quedarse en el Valencia. «Hoy no es un día para hablar de eso. Ya he dicho muchas veces que me gustaría quedarme». Las negociaciones están en marcha y el jugador, que acaba contrato el 30 de junio de 2023, está tranquilo. Soler se recupera de su lesión en el abductor que le ha impedido disputar los últimos cuatro partidos de LaLiga contra el Madrid, Sevilla, Athletic y Cádiz y la ha privado de la selección. Carlos espera ver esta noche un triunfo de la Roja en la final de la Nations League contra Italia. «Ojalá que la gane», deseó el valencianista.

Soler fue premiado junto al resto de los deportistas valencianos que lograron una medalla en los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos durante este verano. La Generalitat entregó medalla al Mérito Deportivo a Cristina Mayo (lo recogió en su representación Carmen Lis), Lola Ochoa, John Giner Muñoz, ‘Jan de Murla’, así como los medallista de Tokio 2020: los futbolistas Óscar Gil (Espanyol) y el ‘groguet’ Pau Torres (fue su hermano) y los atletas Héctor Cabrera, Míriam Martínez e Ivan Cano y el triatleta Héctor Catalá. La Placa al Mérito Deportivo se entregó a la Maratón de València. Paco Borao, director de carrera del Maratón de València, destacó que el galardón representa el «esfuerzo y en el que está detrás toda la ciudad».

Kempes tendrá su momento

La Generalitat concedió también la Alta Distinción a Mario Alberto Kempes. El argentino, ausente en los actos, tiene previsto recibir el galardón en los próximos días coincidiendo con su visita a València. Presentará su libro y acompañará a l’Agrupació en la inauguración de la nueva sede el 20 de octubre.