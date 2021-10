Después de tanto tiempo en el dique seco, Dembélé y el 'Kun' Agüero podrían volver a sentirse jugadores de fútbol ante el Valencia el próximo domingo en el Camp Nou. Ambos cayeron lesionados el pasado verano: el francés tuvo que dejar la concentración de Les Bleus en la Eurocopa en junio y pasó por quirófano para tratarse la rodilla. El nuevo '7' del Barça aún no levanta cabeza y desde su llegada al Camp Nou se han sucedido las lesiones. En el caso del argentino, fue en agosto, por una lesión en el gemelo interno, y ante la falta de gol, es una de las esperanzas de la entidad catalana para volver a retomar el vuelo.

Koeman recibirá a los dos atacantes con las manos abiertas. El Barça no pasa por su mejor momento futbolístico y económico, y la falta de gol está condenando en gran medida los intereses del Camp Nou, que a estas alturas de la temporada no están en ninguna de las plazas con billete a Europa. En frente estará el domingo el Valencia, que aunque no pasa por su mejor momento, es un rival duro de roer, con Bordalás al frente que ha devuelto al equipo la garra y el orgullo que siempre ha caracterizado al conjunto de la capital del Turia.