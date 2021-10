El embajador del Valencia CF Ricardo Arias ha hablado sin tapujos, como él siempre lo hace, de la necesidad de renovar a futbolistas de la casa como José Luis Gayà, Carlos Soler y Hugo Guillamón. "Son jugadores los quiero tener aquí toda la vida", dijo. El exjugador ha asegurado en declaraciones al club que "son jugadores que se integran, que quiere estar ahí, que quieren jugar en el Valencia y que no quieren en otro sitio que no sea el Valencia".

Arias ha hablado del futuro de los canteranos mientras ponía en valor el paso adelante que ha dado Hugo Guillamón en su nueva posición de mediocentro. "A mí no me sorprende lo de Hugo. Tuve la suerte de estar con él en una entrevista (en SUPER), le dije que disfrute, pero por encima de todo que crea en sus posibilidades. Hugo tiene una personalidad enorme dentro del campo bien sea de libre o de pivote como ahora, está ofreciendo mucha seguridad al equipo, aparece siempre en las ayudas, nunca se esconde en los partidos y está aprendiendo de manera muy rápida ese puesto tan difícil que es el pivote por delante de la defensa. Ha sido muy cuestionado por mucha gente, pero quizás por su físico, no por su juego. Tiene más virtudes que defectos y de momento solo está demostrando virtudes. Es un jugador que aporta una seguridad, una templanza y sobre todo que da confianza a sus compañeros porque en situaciones difíciles siempre aparece para pedirla", decía.

Ricardo insistió en la personalidad que está demostrando Hugo y se refirió a los capitanes: "A mí los jugadores que no se esconden cuando las cosas están difíciles los quiero siempre en mi equipo siempre y Hugo es de esos jugadores. ¿Se puede pulir más? Pues claro que se va a pulir, pero se va a pulir jugando más partidos y sobre todo jugando grandes importantes. Que Bordalás cuente desde el principio y le otorgue toda la confianza del mando del equipo para sacar la pelota desde atrás lo dice todo. No hay que poner en duda la valía de Hugo. Estos jugadores los quiero tener aquí toda la vida. Como a Carlos (Soler) y a José (Gayà) que son jugadores que se integran, que quiere estar ahí, que quieren jugar en el Valencia y que no quieren en otro sitio que no sea el Valencia".