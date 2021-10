Rodrigo De Paul, futbolista del Atlético de Madrid y exjugador del Valencia CF, es una auténtica estrella en su país. Desde que el atacante explotó en Italia el mundo no deja de sorprenderse con el argentino. Es titular en su selección y en el conjunto colchonero ya está jugando bastantes minutos y va de camino a ser titular indiscutible.

Pocos minutos se dejó por jugar De Paul en Italia, lugar que le ha enseñado mucho sobre fútbol, como él muy buen explica. Y es que el argentino habló en una entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky sobre su paso por la Serie A y sobre cómo esta liga le ayudó a ser el futbolista que es hoy en día.

“Me enseñaron a correr menos y a correr mejor, a cuando hay que salir y cuando no, a cuando bascular…”, comenzó De Paul. “Hoy en el futbol no necesitas un perro de caza en mitad de la cancha, cubriendo espacios obligas al rival a la pérdida”, señaló.

Rodrigo #DePaul (@rodridepaul)describe como el fútbol italiano educó su juego “me enseñó a correr menos y a correr mejor”

Eso y mucho más aprendió el argentino y lo cierto es que está más que agradecido. “Todas esas cosas a mí me las enseñó Italia”, explicó. Además, el mediocentro habló sobre que es verdad que quizás ese juego no sea tan vistoso como el de la Premier “porque no se acaba 4-4”, pero que sí que es el más complicado de todos.