Fran Navarro, exdelantero del Valencia CF y ahora en las filas del Gil Vicente, triunfa en Portugal. El de Pinedo se ha convertido en el segundo máximo goleador de la liga portuguesa con 5 goles en 8 jornadas por delante de los 4 de Darwin Nuñez (Benfica) y solo por detrás del colombiano del Oporto Luis Díaz (6). Este martes fue protagonista en una entrevista en el diario 'Record' en la que lamentó que el Valencia no le diera "una oportunidad". El 'Toro' tuvo que hacer las maletas sin jugar ni siquiera un minuto en el primer equipo. El Valencia le dio la carta de libertad este verano, pero se aseguró un porcentaje de un futuro traspaso.

"El Valencia es un equipo en el que subir es muy difícil. Es preciso tener suerte. Hay que aprovechar que los del primer equipo no estén tan bien. En el Valencia me faltó una oportunidad. Llegué a entrenar y estar convocado, pero no pude jugar y cuando me llegó la oportunidad de jugar en primera (Gil Vicente) no me lo pensé). A veces es mejor salir porque hay momentos en que esa oportunidad no existe. Es triste estar fuera de casa, lejos de los amigos y la familia, pero en el fútbol es preciso superar los obstáculos", dijo.

Fran explicó su llegada a Portugal: "El invierno pasado me llegó el rumor de que Gil Vicente estaba interesado en mí. Hablé con Valencia y no pude irme. Estaba en el equipo B y las cosas iban mal, querían que ayudara. Por eso estaba esperando el verano. Mi manager me contó el interés y mi familia y yo estábamos muy felices. Un jugador siempre sueña con jugar en una primera liga, sobre todo en un país como Portugal, que tiene un muy buen campeonato".

Fran reconoce que salir del Valencia fue una decisión difícil, aunque obligada para crecer como jugador de élite. "Estuve muchos años en el Valencia, diez en total. Ha sido difícil. Pero surgió la oportunidad de venir aquí a un equipo de primera liga y lo que quiere cualquier jugador es seguir creciendo. El objetivo de los clubes es dar a los jugadores buenas condiciones y oportunidades para crecer, y eso es lo que da Gil Vicente. En cuanto al fútbol, ​​aquí en Portugal también hay mucha calidad. Y aquí los jugadores son muy fuertes. Desde el primer día tuve que ir al gimnasio para poder chocar con los defensores", detallaba.

El balance de sus primeros meses en Portugal no puede ser mejor: "Todo va muy bien y estoy muy feliz de estar aquí. Desde que llegué me integraron bien tanto Tiago Lenho (director deportivo), que confiaba en mí, como el equipo técnico y los jugadores. Eso es importante. Y el club te lo pone fácil. Al final, solo tenemos que demostrarnos en el campo. Ricardo Soares me sorprendió mucho. Es como una familia. Juegan mucho, pero en el campo todo el mundo trabaja mucho. Sobre la tarea, creo que es el primero que intenta ayudarme individualmente, me dice lo que necesito mejorar y trata de corregirlo", explicaba.

A nivel individual las cosas no le pueden ir mejor con 5 goles. "Vine a crecer como futbolista y a dar mi mejor versión. El día del debut estaba muy nervioso. Nunca había jugado en una primera liga. Tuve suerte de que mis padres estuvieran conmigo en ese partido. Horas antes y hasta el partido estaba muy nervioso, pero entré y anoté a los tres minutos y eso me quitó el peso de encima. Después no dormí en toda la noche. Incluso le dije a mi madre que no podía dormir. No me lo creía. Ni siquiera podía estar en la cama", concluía.