David Albelda, cuatro días antes del encuentro entre el Barça y el Valencia CF, dio titulares interesantes sobre su pasado en el conjunto de Mestalla y sobre lo que supuso para él que Ronald Koeman se entrometiera en su trayectoria deportiva, en una entrevista distendida en el canal de Twitch del periodista Gerard Romero. El histórico futbolista rememoró su mejor momento en el Camp Nou, en un partido que recuerda con cariño. "El mejor recuerdo del Camp Nou fue un partido en 2003 que ganamos 2-4 y terminamos con 10", dijo el mítico '6'.

Sin embargo, David Albelda no tuvo buenas palabras hacia el actual técnico del Barcelona. Al hilo de un tweet del protagonista, en el que dijo que ojalá el holandés entrenase al Barça para que la liga estaría más igualada, comentó junto a Gerard Romero que lo hizo a conciencia.

Él no pasó una buena etapa como valencianista mientras Koeman ocupó el banquillo valencianista ya que apartó, de cualquier situación competitiva, a Cañizares, Angulo y Albelda. "El tuit sobre Koeman venía desde la tranquilidad de haber acabado mi carrera. El Koeman de hoy no es el del Valencia, lo nuestro fue muy duro. Fue la hostia más dura para mi, no me lo esperaba", comentó en el programa de Twitch 'Jigantes FC'.

Además, Albelda tuvo tiempo para opinar sobre la situación de Koeman en el Barça, ratificado por Joan Laporta, pero consciente de que su periplo en el Camp Nou está desfasado. "Tengo la sensación de que Koeman es un entrenador que quiere ser líder en la plantilla... y eso en un FCB donde estaban Messi, Suárez, etc... es difícil. Veía con buenos ojos estas salidas para ser más protagonista. Si sabes que no te quieren, lo normal es sentarte y negociar la salida. No tiene pinta de que se trabaje a gusto desde ninguna de las áreas.", analizó.