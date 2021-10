El Valencia asume que la renovación de Carlor Soler no va a ser fácil. El futbolista cotiza al alza en el fútbol europeo por proyección, por juventud y su capacidad de ser un futbolista diferencial desde el centro del campo. Ser un centrocampista con llegada y con gol se paga y mucho en el mercado. La dimensión que ha cogido el futbolista en este arranque de temporada con su explosión en LaLiga y la selección española absoluta y olímpica obligará al Valencia a multiplicar los esfuerzos en las negociaciones. Y eso teniendo en cuenta que ya es uno de los mejores pagados de la plantilla. No hay que olvidar que Carlos renovó hace ‘poco’ (diciembre de 2019) ampliando su contrato hasta junio de 2013. El Valencia asume la dificultad de la mejora y está dispuesto a poner toda la carne en el asador para que el jugador marque el tope salarial de la plantilla y continúe en el Valencia.

A favor del Valencia juega la voluntad del jugador. Igual que sucede con José Luis Gayà, Carlos ha repetido hasta la saciedad su deseo de continuar ligado a la entidad de Mestalla por muchos años. «Al final siempre he dicho que me gustaría aquí y estoy contento porque el club quiera que me quede. Son cosas que se deben hablar poco a poco y habrá novedades más adelante», dijo el ‘10’ en el Palau de la Generalitat con motivos de la Medalla al Mérito Deportivo que recibió en los premios 9 d’Octubre. El valor de mercado de Soler crece al mismo tiempo que lo hace Carlos como futbolista. Según la última revisión del portal Transfermarkt , el valor de mercado de Soler ha pasado en los últimos meses de los 35 a los 40 millones de euros. Una cantidad que se antoja corta.

Al jugador no le van a faltar ‘novias’ y menos con su actual situación contractual. Lo mismo que le pasa a Gayà. El Barcelona de hecho fue uno de los que le echó el ojo en su día. Así lo reconocía ayer Pep Serer, exfutbolista del Valencia CF y antiguo ‘scouting’ de la secretaría técnica del Barça, en SER Deportivos Valencia. «Estando en el Barça vine a un Mestalla-Olot, vi a Soler y presenté un informe para incorporación inmediata. Pero teníamos a Oriol Busquets», recordaba.