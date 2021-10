Daniel Wass es el primer jugador del Valencia que tiene billete para el Mundial. Su Dinamarca no falló contra Austria (1-0) y sumó los tres puntos en el estadio Parken de Copenhague asegurando su presencia en Qatar 2022 con dos jornadas de antelación al cierre de la fase de clasificación. El cuadro de Kasper Hjulmand mantiene su trayecto impecable. Es la única selección que ha ganado todo lo que ha jugado. Ocho partidos y ocho victorias. El octavo triunfo danés requirió de esfuerzo. Dinamarca no desatascó el choque hasta la segunda mitad. Austria, al que se le agotan las ilusiones de jugar el Mundial, resistió casi una hora. No aguantó más. El gol del triunfo llegó con un centro del sevillista Thomas Delaney acabó en las redes gracias a Joakim Maehle que batió al meta visitante desde la boca de gol.

Wass repitió titularidad como carrilero derecho. El valencianista, que vio una tarjeta amarilla, fue sustituido por Christian Norgaard en el minuto 89. El internacional danés sumó en defensa y aportó su granito de arena en ataque con 4 de 4 balones en largo y un disparo a puerta fuera de los tres palos.

Guedes, solo diez minutos

El valencianista solo participó diez minutos en la goleada de Portugal (5-0) a Luxemburgo. Gonçalo entró en el minuto 80 sustituyendo a Bruno Fernandes. Los portugueses arrollaron a Luxemburgo con ‘hat-trick’ de Cristiano, por lo que la primera posición del Grupo A, que da el pase directo al Mundial de Qatar. Se la jugarán lusos y serbios en el último partido que disputarán sendas selecciones en Lisboa, el 14 de noviembre. Serbia, que derrotó a Azerbaiyán, es primera con 17 puntos y un partido más que Portugal, que es segunda con 16 y que, antes de enfrentarse al conjunto de Dragan Stojkovic, aún tiene que jugar a domicilio contra Irlanda, el 11 de noviembre. También marcaron Bruno Fernandes y Palinha.