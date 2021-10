José Luis Gayà vuelve con el equipo este fin de semana y con un partidazo por delante. El capitán del Valencia CF ya ha dejado atrás su lesión muscular que le apartó del equipo varias semanas. Ahora regresa a la competición motivado y con ganas de darle la vuelta a la mala dinámica en la que se ha metido el equipo en las últimas jornadas, con dos empates en los que mereció más: “Vamos a salir a por el FC Barcelona sin ningún miedo y a intentar ganar”

El lateral ha explicado en VCF Media cómo vuelve tras ese contratiempo muscular: “Estoy con muchas ganas de volver de mi lesión y hacer un buen partido. Tenemos mucha ilusión no solo por ganar, sino también por hacer un buen partido, seguir con las sensaciones del partido ante el Cádiz CF, que fueron buenas aunque el equipo no ganó. Vamos a ir al Camp Nou a ganar”

“Son partidos muy buenos para el espectador, siempre suelen haber muchos goles. Nos conocemos bien, son partidos buenos para los jugadores porque nos dejamos todo como en todos los encuentros y seguro que el partido del domingo no va a defraudar”, explica sobre un partido que siempre es especial.

Pero Gayà es optimista y ve al equipo con posibilidades de dar un golpe encima de la mesa con una victoria de prestigio en el Camp Nou: “Si vamos a pensar que el Barça va a salir desmotivado no tenemos nada que hacer. Cuando las cosas no funcionan bien el partido más importante es el siguiente y ellos van a salir como si se estuvieran jugando LaLiga. No están en una posición muy alta y no pueden dejar escapar puntos. Nosotros tenemos que afrontar el partido con esa sensación. Sabemos que va a ser difícil porque son un equipo que le gusta mucho tener el balón y tiene gente rápida para salir a la contra. Tenemos que estar juntos e ir a presionarles. La clave va a ser la unión dentro del campo, que va a hacer que seamos mejores. Si queremos ganar en el Camp Nou tenemos que correr mucho más que el FC Barcelona. El año pasado pudimos puntuar. Hicimos un buen partido. Y este vamos con la confianza de hacer un gran partido y llevarnos los tres puntos”

El Valenica siempre compite: “Empezamos la temporada muy fuerte, ganando muchos partidos y nos pusimos en la parte alta de la clasificación. Es verdad que el equipo no ha conseguido ganar en los últimos partidos, pero el equipo compite siempre en cada partido, en cada balón, en cada disputa y eso es lo que la gente está viendo, que somos un equipo que compite, al que no le generan ocasiones y que transmite muy buenas sensaciones. Lo que hay que hacer es seguir, sacar partidos adelante y ganar lo más pronto posible. Si no estás bien mentalizado y preparado, si no compites, es imposible ganar. Da igual el rival que sea. Estamos viendo que este año es más difícil ganar. Nosotros lo estamos haciendo bien y a partir de ahí seguir creciendo porque sigo pensando que podemos mejorar muchas cosas”

“Conocíamos a Bordalás de sus anteriores equipos. Me ha sorprendido su nivel de exigencia y de motivación. Salimos siempre muy motivados porque nos transmite cosas muy buenas, de ir siempre hacia delante, de presionar, de no dejar pensar al rival. Lo que nos quiere transmitir lo estamos haciendo bien. Estamos encantados con el míster y esperamos hacer un gran año”, explica sobre cómo es trabajar con Bordalás.