Malas noticias desde la ciudad deportiva de Paterna. Thierry Correia no saltó al césped por tercer día consecutivo y sus opciones de jugar mañana contra el Barcelona se reducen con el paso de las horas. Cada vez lo tiene más complicado. El portugués no se ha recuperado de sus molestias, las sensaciones no acaban de ser buenas y la realidad es que sigue entrenando al margen de sus compañeros en dobles sesiones mañana y tarde. Lo bueno es que su presencia en el Camp Nou no está descartada todavía según el club. Solo le queda un entrenamiento por delante. José Bordalás prefiere ser optimista y no pierde la esperanza. Lo va a esperar hasta última hora.

La baja del luso es un contratiempo importante para el técnico y para un Thierry que estaba encarando la recta final de su recuperación de la lesión muscular. El jugador, que renovó recientemente hasta junio de 2026, llevaba una semana y media entrenando con normalidad aprovechando el parón. Sin embargo, vuelve a estar en la enfermería. Las lesiones se han cruzado en el camino esta temporada. El luso se ha perdido los últimos cuatro partidos del Valencia en LaLiga por su lesión en el abductor. Thierry cayó lesionado en los primeros compases del Valencia-Real Madrid del pasado 19 de septiembre y ha sido baja contra el Sevilla, Athletic y Cádiz. Cuatro ausencias que el entrenador ha solucionado con la entrada en el lateral derecho de Dimitri Foulquier.

El francés es una alternativa de garantías. Sobre todo en el Camp Nou. Foulquier, de hecho, es el único jugador de la actual plantilla del Valencia junto al capitán José Luis Gayà que ha ganado en Barcelona. El lateral derecho lo consiguió hace solo cinco meses como jugador del Granada. Exactamente el 29 de abril. El equipo nazarí, entonces dirigido por Diego Martínez, remontó el gol de Messi con tantos de Darwin Machís y Jorge Molina y logró por primera vez en sus 25 visitas la victoria en el Camp Nou. Las crónicas locales hablaron de la actuación de Foulquier y los defensas como "auténticas lapas" y "perros de presa cada vez que Griezmann, Messi, Jordi Alba o De Jong recibían cerca del área".

Gayà también sabe lo que es ganar en el Camp Nou. El capitán estaba en dinámica de primer equipo en la victoria (2-3) de la temporada 13/14 con Juan Antonio Pizzi a los mandos y participó, esta vez, con minutos en el triunfo (1-2) de la 2015/16 con Pako Ayestaran en el banquillo. El de Pedreguer salió al campo en el minuto 87 sustituyendo a Rodrigo Moreno. Aunque Diego Alves fue el elegido para la portería este equipo también estaba Jaume Domènech.

Lato, descartado

El lateral, a diferencia de Thierry, está descartado para el partido de mañana por lesión. Una pena porque venía de una buena actuación en Cádiz.