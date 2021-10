La Asociación “De Torino a Mestalla” ha hecho pública su posición ante las instituciones y ante el valencianismo después de que la propiedad del Valencia insista en la necesidad de una prórroga de la actuación urbanística. Este es el comunicado:

“DE TORINO A MESTALLA” URGE A LA GENERALITAT A CUMPLIR CON LA LEY ANTE UN NUEVO DESAFÍO DE MERITON Ante el contenido del recurso de reposición firmado por el actual presidente del Valencia C.F., en el que se insiste en la necesidad de una prórroga de la actuación urbanística, sin incorporar ningún compromiso acerca de su cumplimiento efectivo, la Asociación “De Torino a Mestalla” quiere hacer pública su posición ante las instituciones y ante el valencianismo.

1.- Las alegaciones acreditan que ni siquiera la inyección de capital que recibirá el club de la Liga sustentan un compromiso claro para la finalización del estadio y la ejecución total de la actuación urbanística, como de forma coincidente han planteado el Ayuntamiento de València y el Consell de la Generalitat.

2.- La pretensión del club no es sino una nueva maniobra de dilación en el cumplimiento de la ley que las instituciones públicas, garantes del interés general, pueden de ningún modo asumir.

3.- Tal y como han justificado todos los informes de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València y de la Abogacía General de la Generalitat, ante la reiterada ausencia de compromisos del responsable de la actuación, el Consell está obligado jurídicamente a resolver anticipadamente la ATE, declarando su caducidad, o sustituyendo al actual promotor, por algún otro que acredite de forma clara tanto su solvencia, como la recuperación de la confianza que dio lugar a la voluntad inicial.

4.- Las instituciones públicas están obligadas al estricto cumplimiento de la ley, sin que sea posible la transacción en esta materia, y sin que sea asumible que se consienta que, ante la ausencia total de cualquier clase de compromiso serio, el promotor que incumple sus compromisos sea premiado con una prórroga, un tiempo suplementario sin ningún tipo de motivación. No puede repetirse una vez más lo que ocurrió cuando se vendió el club, momento en que se adquirieron unos compromisos por parte del adquirente que han sido manifiestamente incumplidos y cuya exigencia, por la torpeza en que incurrieron quienes procedieron a la venta, no es tarea sencilla. Los compromisos que en este momento se adquieran deben ajustarse estrictamente a las garantías jurídicas que permitan que, caso de incumplimiento, puedan exigirse las responsabilidades que procedan.

5.- El Ayuntamiento de València y la Generalitat encarnan el interés general de toda la ciudadanía, aficionada o no a este deporte, y simpatizante o no del Valencia C.F., y no pueden ser sometidas a una falta de respeto como la que de nuevo demuestra la actual propiedad mayoritaria de la sociedad anónima deportiva.

6.- Ante la gravedad de este hecho, y de la actitud que subyace en el proceder de quien firma el recurso de reposición, la Asociación “De Torino a Mestalla” está convencida que el Consell actuará de forma rápida y efectiva en la exigencia del cumplimiento de la ley y de los compromisos asumidos, pues en caso contrario será objeto de reproche, por ser cómplice de la ilegalidad.