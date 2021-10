Cuenta atrás para el partidazo entre FC Barcelona y Valencia CF del próximo domingo. José Bordalás habló en el Telediario de Radio Televisión Española y dejó varios mensajes de cara al partido y sobre la reconstrucción que está haciendo del equipo. El jugador más en forma del equipo es Gonçalo Guedes, pero el entrenador alicantino tiene claro que el luso "puede darnos muchísimo más".

Sobre el subidón en el rendimiento de Guedes, el técnico expresó lo siguiente: "El mérito es del jugador, ellos son los protagonistas. Gonçalo es un magnífico jugador. Él sabe que tiene aspectos de su juego muy importantes que pueden mejorar, él tiene muchísimo talento, cosas que otros futbolistas no tienen y estoy convencido de que va a ir creciendo porque su compromiso es muy grande con el Valencia, mucha ilusión por hacer una gran temporada y de ayudar al equipo. Tenemos plena confianza en él", reforzando a un futbolista que está siendo absolutamente determinante.

El atacante portugués es un buen ejemplo del cambio que ha experimentado del club desde la llegada de Bordalás, que después de ocho jornadas valoró lo que supone el reto de dirigir a la entidad de Mestalla: "No puedo opinar de lo anterior a mi llegada, yo no estaba y no soy la persona para definirlo. Soy un técnico que intenta marcarse retos día a día y se lo digo a los jugadores: cada uno está donde quiere estar, si tu objetivo es estar por debajo nunca estarás arriba. Para estar en un equipo como el Valencia tienes que tener una gran personalidad, una mente fuerte, saber afrontar situaciones de mucho estrés. Estoy tranquilo en este sentido, creo que el equipo puede mejorar y es en lo que estamos trabajando día a día, en que el futbolista sea mejor. Si el futbolista es mejor obviamente vamos a salir ganando todos (club, jugador, entrenador, afición…)", explicó.

Otro de los síntomas es el aumento de internacionales que tiene el club. Sobre Carlos Soler y José Luis Gayà, su papel con La Roja y el buen arranque de competición que han llevado a cabo también se mojó Bordalás, que valoró como positivo para el club y los jugadores que alcancen el objetivo de representar a su país. Además, agradeció el compromiso de ambos por ayudar al equipo a pesar de tener que renunciar al descanso.

No se cree la crisis culé

Su próximo rival llega herido y con muchas dudas en cuanto al juego. El Barça atraviesa un mal momento con las miradas centradas en su entrenador. Bordalás, cauto, no se cree que el combinado culé esté en un punto tan bajo: “No me creo el calificativo de crisis en el Barça, llevamos muy pocos partidos y estos equipos están hechos y confeccionados para estar entre los mejores. Nunca he pensado que estuvieran en crisis, ha tenido dificultades, lesiones y son cosas que a veces no se tienen en cuenta cuando se habla de resultados, ahora recupera jugadores que le pueden devolver a su mejor nivel y somos conscientes de ello”, explicó.

Optimista con Thierry

El parón de selecciones ha servido para recuperar efectivos como Cheryshev, Gayà y Soler. La principal duda está en el estado físico de Thierry Rendall, sobre el que el entrenador se mostró positivo: "Es muy probable que pueda llegar y pueda estar también con el equipo", relató.