El partidazo de la jornada de tercera RFEF se jugará este sábado a las 18:00 horas entre el Valencia Mestalla y el Atzeneta, dos equipos que se encuentran pegados en lo alto de la tabla a tan solo dos puntos de diferencia. Los visitantes se plantan en la capital del Turia como líderes con 16 puntos en su casillero, conseguidos a través de cinco victorias y un empate. Por otra parte, el conjunto valencianista está en la segunda posición con 14 puntos, dos puntos menos que el Atzeneta, gracias a cuatro victorias y dos empates, uno de ellos un la última jornada.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Angulo aún no ha saboreado lo amargo de la derrota, y no tienen intención de hacerlo, convirtiéndose así en el único equipo del grupo VI de Tercera RFEF que aún no ha perdido. Ha habido un brutal cambio en el filial valencianista, que tras una pasada mala temporada ha vuelto a resurgir de sus cenizas y pretende luchar hasta el final para lograr ascender.

Eso sí, aún queda mucho camino por recorrer para llegar al final de la temporada y el Atzeneta tampoco piensa ponérselo fácil. Ambos son conjuntos a los que es muy complicado marcarle goles, por lo que no se espera un partido con muchos goles, aunque si de lo más intenso. En lo defensivo, los dos llegan en solo tres goles en contra, pero en lo ofensivo el Mestalla parte con ventaja, ya que han anotado seis goles más, y eso que los locales llevan un partido menos.

En cuanto a la última jornada liguera, el Atzeneta logró la victoria por 1-0 contra el Jove Español, mientras que a los valencianistas le arrebataron la victoria en los últimos cinco minutos. Y aunque el partido no acabara en derrota, que el Ilicitano empatara al final del partido dejo mal sabor de boca a los jugadores del filial, pues una victoria habría supuesto que el Mestalla se pusiera líder empatado a puntos, lo que significaría afrontar el partido todavía más motivado.

Pero ese último empate no piensa bajar la moral a los de Angulo e irán a por la victoria contra un Atzeneta que saben que no es invencible, pues en la primera jornada perdió 2-1 contra el Recambios Colón. Además, el partido podrá ser visto por el 100% del aforo, por lo que los socios podrán acceder con el pase, o sino también se puede comprar las entradas.