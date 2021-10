Malas noticias desde la ciudad deportiva de Paterna. El lateral derecho del Valencia Thierry Correia no ha saltado al césped por tercer día consecutivo y sus opciones de jugar el domingo contra el Barcelona se reducen con el paso de las horas. El portugués no se ha recuperado de sus molestias, las sensaciones no acaban de ser buenas y sigue entrenando al margen de sus compañeros. Su presencia en el Camp Nou no está descartada todavía según el club, pero cada vez es más difícil. Solo tiene un entrenamiento por delante.

La baja del luso es un contratiempo importante para Thierry, que estaba encarando la recta final de su recuperación. El jugador, que renovó recientemente hasta 2026, llevaba una semana entrenando con normalidad. Sin embargo, vuelve a estar en la enfermería. Las lesiones se han cruzado en el camino esta temporada.

El luso se ha perdido los últimos cuatro partidos del equipo en LaLiga por una lesión muscular en el abductor. Thierry cayó lesionado en los primeros compases del Valencia-Real Madrid del 19 de septiembre y ha sido baja contra Sevilla, Athletic de Bilbao y Cádiz. Cuatro ausencias que el entrenador ha solucionado con la entrada de Dimitri Foulquier. El francés es la alternativa a Thierry.