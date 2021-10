Hace varios días Pep Serer reconoció en una entrevista en SER Deportivos Valencia, que uno de sus consejos como ojeador para el FC Barcelona fue el de fichar inmediatamente a Carlos Soler. El '10' ya asombraba a quien se acercaba a ver sus partidos en las categorías inferiores del Barcelona. Sin embargo el centrocampista continuó su carrera en Paterna y ahora brilla como uno de los referentes del Valencia CF

"Sí, sí, yo sabía del interés del Barcelona, que estaban interesados en incorporarme a su filial, pero bueno, al final decidí renovar por el Valencia porque me ofrecía unas cosas, un proyecto deportivo que me gustaba, que estaría entrenando con el primer equipo al siguiente año, que me tendría que ganar el puesto. El Valencia lo cumplió, me subió a entrenar, empecé a ir convocado y a partir de ahí ya me gané un poco el empezar a jugar. Sí que es cierto que en ese sentido decidí quedarme y no sé si me ha ido bien o si me hubiera ido mejor en el Barcelona", ha explicado Soler.