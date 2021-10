Carlos Soler regresa con el Valencia CF después de perderse varias jornadas por lesión. El ‘10’ vivía el mejor momento de su carrera tras un debut estelar con España, además de un gran inicio de campaña a las órdenes de Bordalás.

Ahora el canterano del Valencia regresa con el equipo para visitar el Camp Nou en un partido de altura. Soler ha hablado en una entrevista para SPORT antes de la cita contra el Barcelona.

“Con total seguridad este es el momento más bueno y bonito de mi carrera. Han sido bonitos estos años, pero también muy duros a nivel de adaptación a la Primera. No es sencillo. Un chaval joven que irrumpe es la novedad, pero, en cuanto empiezas a jugar muchos partidos, si no das la talla el futbol y la gente te come. Eso sí, ojalá dentro de un futuro el mejor momento sea otro”, explica sobre los últimos meses en los que ya es todo un referente del Valencia CF.

Precisamente en ese sentido habla sobre convertirse en un ‘One Club Men’ en Mestalla. De nuevo Soler reconoce lo que supone ser una estrella del equipo de toda su vida: “No es que no necesite más, es que valoro mucho poder estar aquí, poder estar muchos años aquí. He visto jugadores que han sido leyendas en sus clubes, como Totti, Gerrard… también en el Valencia. Y eso no quiere decir que no sea exigente y no quiera más. Obviamente mi primera opción siempre es quedarme aquí y triunfar aquí y estar muchos años aquí, pero es obvio que un futbolista quiere mejorar y optar a lo máximo y optar a ganar títulos. Si el Valencia quiere optar a ello claro que me gustaría estar. ¿Y a quién no? Llevo desde los 7 años. ¿A quién no le gustaría cumplir el sueño de jugar toda la carrera en un mismo club? Ojalá que se cumpla, pero ya veremos más adelante”

En cuanto a qué ha cambiado de una temporada a otra, la llegada de Bordalás ha traído consigo otra gran versión de Soler, ahora con el 4-4-2 nuevamente: “Sí que es cierto que cambia un poco porque es un 4-4-2, pero no soy un extremo al uso. No es lo mismo que en el Barcelona o la selección, pero me siento muy cómodo porque puedo sorprender y los jugadores más difíciles de defender son los de segunda línea”

Por último Soler habla en esa entrevista para SPORT de lo que supone llevar el ‘10’, un dorsal que siempre ha querido llevar y que esta temporada ha podido cogerlo: “Siempre me ha gustado el ‘10’ y siempre he querido llevarlo. Lo llevaba de pequeño y con la marcha de Dani Parejo hace un par de años pensé en cogerlo y no dudé. Sí que es cierto que la primera impresión que tuve, en el primer partido de Liga contra el Getafe, vi la camiseta, que no la había visto aún, y sí que es verdad que te da un plus de emoción. Piensas… ¡ostras!. Porque mi sueño literal de pequeño era ser el número ‘10’ del Valencia. De hecho era jugar en el primer equipo. Lo cumplí y ojalá siga siendo así, pero lo del ‘10’ es lo máximo y hasta que no lo ves en directo… De hecho pasé una foto de la camiseta a mis amigos, a mi novia, a mi familia. Era como… ¡joder, lo he conseguido! Y voy a conseguir muchas cosas más. Me está dando suerte en este inicio de temporada y ojalá siga así”