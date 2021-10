La Asamblea de Compromisarios arrancó a las 15.30 horas en segunda convocatoria y tras el levantamiento de acta por parte del secretario de la junta, Joseps Cubells, Joan Laporta tomó la palabra ante 576 compromisarios, la cifra en el momento del inicio. Su discurso duró 25 minutos y Laporta repasó todos los puntos del orden del día y pidió a los compromisarios un ejercicio de responsabilidad.

Laporta pidió, para empezar, que los asistentes se levantaran de sus asientos para homenajear a los socios y socias fallecidos con un emotivo minuto de silencio y la interpretación del Cant dels Ocells.

Resumen en vídeo de una temporada convulsa

El informe del presidente se inició con un vídeo de resumen cronológico de la temporada 2020/2021y todo lo que sucedió, desde la marcha de Luis Suárez hasta el momento actual, pasando por la toma de posesión de Joan Laporta -que arrancó algunos aplausos, los 16 títulos conquistados entre todos los equipos o la salida de Leo Messi, quien también se llevó aplausos por parte de la platea del Palau Blaugrana.

"Queremos volver a ser una referencia en el mundo"

Laporta calificó la Asamblea de "una de las más importantes de nuestra historia. Queremos más y tenemos que exigir más títulos, somos el Barça y queremos volver a ser una referencia en el mundo. Pero quiero ser muy claro, la situación económica y financiera del club es extremadamente delicada", aseguró de forma contundente. Por eso, recordó al compromisario que "hoy se han de tomar decisiones muy importantes para el rumbo del club, decidir cómo queremos que sea el Barça de este siglo. Profundizaremos en cuestiones de futuro y tenemos que ejercer la responsabilidad que nos afecta a nosotros mismos y también a las generaciones futuras de barcelonistas".

"El Barça siempre será propiedad de los socios y las socias"

Los rumores de que el Barça pueda convertirse en una SAD han ido aumentando en los últimos días e incluso se ha generado debate. Laporta fue tajante y aseguró: "Más que nunca, el Barça está en nuestras manos y esto es una buena noticia, no estamos en manos de terceros, ni de clubs estados ni fondos de inversión, pueden estar seguros que el Barça siempre será propiedad de los socios y socias. Los grupos que piensen que se pueden apropiar del Barça lo tiene muy mal, hemos marcado una línea roja".

"Los peores números de la historia del Barça"

Ya centrado en el cierre de la temporada 2020-21, admitió que los números "no son buenos, son los peores de la historia del Barça. Una deuda de 1.350 millones de euros, un flujo de caja nulo, que casi cuando llegamos no podíamos ni pagar las nóminas", y de ahí pasó a las responsabilidades de la anterior junta. "Las responsabilidades que se deriven las estudiaremos, el forensic estará acabado en un mes. Nuestro director general hizo una intervención magistral para detallar las cuentas, la situación a la que se ha llegado viene motivada por una grave grave deficiencia en la gestión de los anteriores gestores y será nuestro departamento legal quien analizará si estos hechos son constitutivos de delito", reiteró Laporta.

Y ante este panorama, Laporta defendió el trabajo ya realizado desde la llegada a la presidencia. "En vez de lamentarnos, nos pusimos a trabajar de forma incansable, a gusto, para sacar el FC Barcelona del pozo institucional en el que hemos caído. Negociamos y firmamos una operación con Goldman Sachs de 595 millones a un interés bajo de 1,98 por ciento, henos reducido masa salarial en 155 millones, respecto a nuestros competidores estábamos entre un 30 y un 50 por ciento más. El trabajo no ha terminado, debemos seguir por esta línea", alentó un Laporta que repasó las actuaciones en la Ciutat Esportiva y en un Camp Nou que "de no hacerlo, no lo hubiéramos podido abrir. Ahora podemos estar tranquilos, el estadio es seguro".

El plan estratégico a cinco años

Laporta recordó que "nos hemos arremangado para tirar esto adelante, espero que se aprueben estas cuentas nefastas con el objetivo que nuestro trabajo diario sirva para devolver al Barça donde se merece. No lo podemos hacer solos". Y glosé el plan estratégico que tiene tres ejes, el deportivo, donde incluyó el Espai Barça y el modelo basado en La Masia, el económico, donde se incluye la sostenibilidad ambiental, y el social, con la inclusión de un departamento de diversidad e inclusión, para lanzar un mensaje optimista: "Estamos convencidos de que salvaremos al Barça y volverá a ser respetado y admirado en todo el mundo".

"El Espai Barça tendrá un impacto en la ciudad que comparo al que tuvieron los Juegos de 1992"

Se paró un poco más en el Espai Barça, cuya aprobación calificó de "ejercicio de alta responsabilidad. Ya hace tiempo que se tenía que haber hecho una profunda reforma del estadio, es un proyecto absolutamente necesario, el orgullo del barcelonismo durante los próximos cien años". Pidió al socio "confianza para este proyecto y poder competir con clubs poderosos que se están apropiando del fútbol. Tendrá un impacto en la ciudad de Barcelona que yo lo comparo al que tuvieron los Juegos de 1992. Algún rival directo comenzará a recoger los frutos de sus obras a finales de esta temporada y tenemos que espabilar", dio en referencia al Real Madrid.

Continuó con el repaso de la reforma estatutaria, que confirmó se votaría punto por punto y reconoció sobre el artículo 67, que "es muy difícil de alcanzar y nos damos un tiempo para revertir el patrimonio neto negativo".

"Pido remar todos en la misma dirección"

Laporta terminó con un último mensaje al socio compromisario: "Somos una gran familia y si estamos unidos le daremos la vuelta a esta situación. Pido remar todos en la misma dirección, si nos equivocamos en alguna decisión, que quede claro que no será por mala fe ni mala praxi, Son momentos de máxima dificultad, la historia nos juzgará, pero os pido un voto de confianza a todos los que estamos arriesgando nuestro prestigio y patrimonio. Lo hacemos porque queremos al Barça", concluyó.