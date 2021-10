El vestuario del Valencia CF está indignado y con razón tras el Barcelona-Valencia. La opinión unánime de todo el valencianismo la reflejó al descanso un cabreado Arias. Y tras el encuentro Gayà, que no lo tenía nada claro, y Carlos Soler. "Pitan lo que quieren".

Los capitanes dieron la cara pidiendo al estamento arbitral explicaciones. "Ha sido una pena porque hemos empezado muy bien. Nos han empatado muy rápido. Luego se ponen por delante en una acción que era muy dudosa. No entiendo por qué no se revisa. No podemos hacer contra eso. Hemos salido muy bien en la segunda parte", valoró Soler en La Casa del Fútbol, de Movistar.

"Hemos salido a buscar el empate y tuvimos la del palo y la de Guedes que Ter Stegen hace una buena parada. Y ya volcados, nos hacen el tercero", explicó Soler sobre el devenir del encuentro.

El penalti de la discordia en el Camp Nou

Sobre la jugada de la discordia fue contundente. "A mí me explica (Gil Manzano) en el campo que Gayà primero toca a Ansu Fati y luego el balón y yo en el descenso hablo con Ansu y me dice que no sabe si es penalti y que es muy dudoso. Creo que es una oportunidad que hay que ir al VAR que está para ayudar y no molestar", aseguró.

Soler no podía entender el motivo que llevó el colegiado a no ir siquiera a verlo al monitor. "Si va y considera que es penalti, pues ya está... pero que vaya", manifestaba. "Él dice que es una jugada en la que Gayà primero toca a Ansu y que por eso no hace falta verlo. Yo viéndolo mil veces tengo dudas. No sé por qué no va a verlo"

La racha del Valencia CF (tres derrotas y dos empates en los últimos cinco partidos)

"A nadie le gusta estar cinco partidos seguidos sin ganar. Es complicado así estar arriba, pero tampoco hay que estar preocupados e intentar mejorar lo que ya estamos haciendo mal. Estamos concediendo demasiado y no estamos siendo lo agresivos de las primeras jornadas. Toca pensar en Mestalla y en el Mallorca", zanjó.