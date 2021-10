El Barça-Valencia fue un partido caliente, fuerte, intenso... bueno como un whisky escocés. Tan bueno que empezó antes de que lo ordenara el peor de todos los actores sobre el verde del Camp Nou, Jesús Gil Manzano. Antes incluso de que José Luis Gayà y Ansu Fati, esa maravilla de la naturaleza fruto del amor entre dos inmigrantes guineanos, nos regalaran dos goles inevitables en su trayectoria hacia las redes, uno tiene que reconocer que el primer goleador de la noche lucía traje y corbata en el palco. Mateu Alemany, arquitecto del Valencia campeón en 2019, un tanto perdido ahora entre la ‘burrocracia’ del Barça, disparó con elegancia. Pero fue un gol a Peter Lim, no al Valencia CF. «El Valencia es un club al que le tengo muchísimo respeto... sobre todo, a sus aficionados». Normal. ¿Quién podría guardarle respeto a los responsables de que, a estas alturas, no sepamos todavía si al equipo de Bordalás le puede dar (o no), aunque sea, para un regreso modesto a Europa?

En Barcelona volvió a verse un equipo sin la tan cacareada solidez defensiva. Sin el ADN bronco y copero. El teórico ABC en el libreto del entrenador alicantino. La ‘Bordaleta’ ha encajado goles en cinco de sus últimos seis partidos. Y esta vez han sido tres frente al Barça de Ronald Koeman, del que quien no se haya reído en las últimas semanas que levante la mano. Tres goles de parte de un equipo del que uno de sus capitanes, Gerard Piqué, dijo antes de irse de descanso por los partidos internacionales: «Podríamos estar tres horas jugando al fútbol que no marcaríamos un gol». Pues eso, que en Mestalla no estamos para vacilarle a nadie. Las cifras, dos puntos de 15, cinco partidos sin ganar, invitan a pisar con los pies en el suelo.

Sin embargo, esta cura de humildad le hace bastante más falta a una minoría del entorno, que vive instalada entre las mentiras y fantasías creadas por el equipo de realización de un cineasta de nombre Anil Murthy, que a un grupo de jugadores honrado. Por cierto, la actuación de Mouctar Diakhaby, el mejor de un sistema defensivo endeble, retrata a todos los que lo habían denostado, simplemente, con tal de ensalzar a uno de los fichajes que, por fin, Meriton se dignó a darle al entrenador el pasado verano.

Sin duda, el Valencia CF es otro con sus capitanes Gayà y Soler, pero necesita como el comer un doble pivote a la altura de los mejores equipos de esta Liga para que esta ‘Bordaleta’ se ponga verdaderamente en marcha.