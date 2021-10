17·10·2021 23:26

¿Resultado injusto?

No podemos hablar de justo o injusto, pero no merecimos perder 3-1. Hemos tenido ocasiones claras, una de guedes, la del palo de Soler... El equipo se ha vaciado y lo ha intentado en todo momento. Ya he dicho lo que me parece la jugada del penalti. Quien lo haya visto sabe que no ha sido penalti