Santiago Cañizares es uno de los comentaristas deportivos más populares en España después de triunfar como uno de los mejores porteros del mundo defendiendo la meta del Valencia CF. Como es habitual todas las semanas, 'Cañete' comenta en su canal de Youtube las acciones más destacadas de la jornada. Evidentemente, no podía dejar pasar la ocasión de hacer lo propio con el Barça - Valencia en el que destacó la jugada del penalti inexistente inventado por Gil Manzano que decantó la balanza para los de Koeman.

"Gil Manzano no estuvo bien porque pitó un penalti inexistente. La acción fue correcta porque Gayà hizo una gran acción defensiva porque llegó por delante de Ansu a la pelota, que estaba en disputa. Esto desequilibró la primera parte. Munuera, que está en el VAR, dice que el protocolo del VAR te dice que si hay leve contacto no modifiques la decisión del árbitro. El VAR yo creo que tiene que servir para que el árbitro no se equivoque y más allá de actuar con los libros encima de la mano debe hacerlo con sentido común. En ningún caso es penalti". Con este breve resumen deja clara su postura sobre la acción del 2-1.

"Para el minuto 15-20 de la segunda parte el Valencia CF merecía ya el empate, pero transcurrieron los minutos y el Barça hizo el tercero", añadió el ex guardameta.

Para terminar, Cañizares analizó la realidad valencianista tanto desde el punto de vista deportivo como del mercado de fichajes: "Quinto partido consecutivo que no gana el Valencia. No me preocupa demasiado porque es cierto que tiene un plantilla corta y cada vez que mira al banquillo no parece que tenga futbolistas que puedan cambiar el signo del partido a través de los cambios. Quitando la primera parte frente al Sevilla, el equipo ha competido muy bien todos los partidos. En cualquier caso, no mejora nunca lo que sale del banquillo y en el momento que se caen jugadores titulares ya no es lo mismo. No me imagino al Valencia yendo al mercado de invierno".