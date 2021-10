La Agrupación de Peñas del Valencia CF publicó, a última hora de la noche, un comunicado denunciando el trato recibido en la peña Lo Rat Penat de Barcelona por parte de Anil Murthy.

Al parecer, tal y como relata el escrito, los miembros de dicha peña renunciaron a reunirse con los representantes del club como método de protesta por la gestión y Anil Murthy decidió no invitarlos (como era costumbre otros años) a ver el partido. Inicialmente sí lo había hecho. Este es el escrito:

Comunicado oficial

"Buenas peñistas y valencianistas en general. Queremos trasmitir un hecho que ha acontecido a una de nuestras peñas, en concreto la peña Valencianista Lo Rat Penat de Barcelona.

Os ponemos en antecedentes:

Era habitual que cuando el Valencia CF visitaba la capital condal para enfrentarse al Barcelona, el Valencia a través de l’agrupació de Penyes Valencianistes coordinaba con la peña que está en Barcelona, PV Lo Rat Penat, un pequeño encuentro con los peñistas y algún representante del club, incluso en alguna ocasión poder conocer algún jugador. También se le obsequiaba a la peña con unas entradas para el partido.

Así se intentaba fomentar el valencianismo en tierras lejanas. Pudiera o no realizarse el encuentro entre los peñistas y el Valencia CF, la peña podía disfrutar de las entradas sin ningún problema para animar a su Valencia CF.

La peña lo Rat penat se ha puesto en contacto con nosotros para informarnos que desde el club les habían propuesto entregarles las entradas de invitación y realizar el típico acto de otros años, teniendo un encuentro con representantes del club.

Los representantes de la peña han declinado la invitación de reunirse con representantes del club, debido a la actual nula relación con las peñas y de la mala gestión que están realizando los gestores del Valencia CF.

Debido a esta negativa el Valencia CF no les ofrece las entradas de invitación que en primera instancia si les ofrecía. Este es el sistema que utilizan los gestores del club, si no te haces la foto para que quedemos bien delante de la prensa no hay entradas. Así es como tratan a unos aficionados valencianistas que tanto apoyan al ValenciaCF en la distancia.

Este es el ADN de Meriton"