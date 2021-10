Gil Manzano señaló ayer en el FC Barcelona – Valencia CF un penalti que no fue y el VAR no actuó pese a la polémica que se generó cuando el colegiado señaló el punto fatídico. Según el Comité, la herramienta de revisión no entra en decisiones que generen dudas o que creen confusión, por lo que el árbitro tomó la decisión aferrándose al reglamento. No en vano, en la presente edición de LaLiga Santander existe un precedente que desmonta la teoría, y refuerza que el VAR también se puede utilizar en las acciones en las que haya incertidumbre y se quiera tomar la decisión correcta.

Durante la quinta jornada de la 21/22, el Rayo Vallecano – Getafe contempló una acción que levantó polémica cuando Cordero Vega no indicó penalti en primera instancia pese a que los jugadores del cuadro azulón insistieron en que sí que lo era. El árbitro del encuentro fue al VAR ante las dudas que generó la acción y rectificó, ya que primeramente consideró que Macías, dentro del área, tropezó con su propio pie, y posteriormente, después de revisarlo en el VAR, vio que el central del Rayo Balliu desestabiliza al delantero cuando el mismo decidió ejecutar un disparo.