Mario Alberto Kempes ya está en Valencia. El argentino ha comenzado a firmar su libro autobiográfico 'Matador' en Fira del Llibre del València (situado en los Jardines de Viveros) desde la caseta número 20 correspondiente a la Librería Berlín. Antes ha atendido a los medios de comunicación para hablar del Valencia, de Peter Lim o el penalti de Gayà. Estas fueron sus palabras:

Barcelona-Valencia

Podía haber sido un empate. El Barcelona dio vuelta a un resultado complicado, pero el Valencia en la segunda parte tuvo un palo, una que saca Ter Stegen, el resultado fue a lo mejor injusto, pero acá no hay merecimiento.

Penalti

Al principio cuando lo vi dije 'penal' y después lo vi 3 ó 4 veces más y ya estaba en la duda. Me parece raro como sale la pelota que va para el arquero, porque si la toca Gayà tiene que ir para adelante. Es muy rara la jugada.

VAR

No entiendo que no se consulte, pero a lo mejor le dijeron que era penal y no hacía falta verlo. Lo tenían clarito. No lo sé, porque no fueron a verlo. Pero de cualquier manera podía haber ido.

El equipo

Empezó bien, lleva cinco partidos sin ganar, pero no va a tener problema. Peor que el año pasado, creo que no. Porque el año pasamos rogábamos que ganaran partidos para no descender. Pero este año empezó bien.

¿Objetivo Europa?

Tan poco los que están arriba están tan fuertes, es una liga muy irregular. El Atlético es el que mejor se ha preparado, ha comprado bien, y no ha sacado tanta diferencia. En una liga tan tan igualada, el Valencia puede hacer algo.

¿Vas a ir a Mestalla el sábado?

No.

¿Te han invitado?

No. Me voy a hacer el partido del Madrid con el Barcelona. No porque no quiera. Me voy el jueves por la mañana.

¿Te gustaría?

Sí claro, Valencia es mi casa y la habitación es Mestalla.

Te lo pregunto por todo lo que pasó...

No pasó nada, quizás me equivoqué. Me equivoqué en decírselo en público y no decírselo a ellos, más o menos me transformé en un valenciano más, 'pensat i fet'. La vida continúa.

Peter Lim

Cuando me equivoqué y me echaron quise abrir los ojos y los oídos. Todos cerraron los ojos y se taparon los oídos. Si el Valencia me necesita estoy. Ni Peter Lim, ni las peñas, ni nada... Si me necesitan estoy, pero no me voy más para ningún grupo. No soy más cabeza de turco.

¿El Valencia te necesita?

No lo sé, Peter Lim por lo menos no... es una broma. El Valencia está por encima de Peter Lim. El Valencia es de los valencianos. ¿Volverá a ser de los valencianos? Es una pregunta que yo no voy a poder contestar.

Cariño de la afición

Eso no lo voy a perder, por más que hable eso no se cambiará por nada.

El nuevo estadio no avanza

¡No cambia para nada. Puede cambiar la naturaleza, pero el estadio no!

¿Cuál sería su deseo: la Champions o que se fuera Lim?

Entrar en Champions es más lindo, lo otro sería lindo también, pero son cosas que tienen que resolver la gente para hacerse otra vez con el Valencia y en vez de pelear de a poquito que se unan y que pongan las ideas sobre la mesa y ya está.