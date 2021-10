Desde el minuto uno, sobre el terreno de juego, y después del encuentro ha defendido que toca balón en la polémica jugada del penalti a Ansu Fati. José Luis Gayà lo tiene muy claro y así también ha querido demostrarlo en redes sociales compartiendo con sus seguidores una imagen en la que se ve que no toca al jugador el Barça. Ese ha sido su mensaje horas después de finalizar el encuentro, aunque sin palabras, en este caso con una imagen que vale mucho más que cualquier declaración.

"No la he visto, pero todos coinciden en que llegó, toco el balón y se la quito a Ansu Fati. Puede haber un pequeño contacto pero te los ponen a cámara lenta.... El año pasado ya me pitaron un penalti dudosos... Es lo de siempre, falta ver cómo se ve en la tele. Desde una toma parece que se ve claro que toco el balón y desde otra no tanto. Pero es lo de siempre, pitan lo que quieren", aseguro el capitán del Valencia CF en declaraciones oficiales tras el encuentro. Y es que hay bastante malestar con Gil Manzano sobre todo por el hecho de que ni siquiera fue a ver las repeticiones para decidir sobre la jugada una vez revisada por el VAR. Tal y como desveló Carlos Soler tras el choque, los jugadores del Valencia le reclamaron al colegiado explicaciones en el túnel de vestuarios al descanso. Una explicación que tampoco convenció a los valencianistas.

Horas después del partido, y después de ver las imágenes en televisión, la sensación en el vestuario del Valencia es la misma. El polémico penalti a Ansu Fati marcó el resultado final del partido el Camp Nou. "No nos ha dado. Veníamos con una intención muy clara, intentando presionar arriba, no dejarles salir y nos ha durado hasta el ochenta y algo que hemos competido bien", confesaba Gayà.

408 penaltis

El Valencia es el equipo que más penalti le han pitado en contra en la historia de LaLiga con 408 y en las últimas ocho temporadas han sido 56, más que cualquier otro equipo de Primera División.