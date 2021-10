Recuperar el ‘ADN’ fue la primera declaración de intenciones con la que llegó José Bordalás a Mestalla. Lo dejó claro en su primera intervención pública como entrenador blanquinegro: ser competitivo pasaba por tener una identidad definida, por ser un equipo reconocible y conectado con las históricas señas de identidad del Valencia CF. El arranque liguero no dejó dudas en este sentido, el conjunto valencianista cosechó diez puntos de doce posibles superando a sus rivales en intensidad y ejecutando una presión asfixiante. Desde entonces el equipo no ha vuelto a ganar y aunque no ha dejado ser un equipo intenso y combativo, pero ha rebajado un punto la agresividad.

Los datos referentes a faltas cometidas son muy reveladores. En el Camp Nou solamente realizó 13 y el FC Barcelona acabó jugando muy cómodo. Entre Carlos Soler, Hugo Duro, Gonçalo Guedes y Maxi Gómez solamente hicieron tres faltas y fueron todas del atacante charrúa. El equipo elevó el bloque para taponar la salida de balón culé, pero le faltó algo de mordiente a la hora de ‘apretar’ al poseedor del balón.

Lo de Barcelona no fue un caso aislado, la correlación entre faltas efectuadas y buenos resultados es casi total. El Valencia CF ha cometido más infracciones que su rival solamente en dos de los nueve partidos disputados hasta el momento y los dos se saldaron con victoria (contra Getafe en la primera jornada y contra Deportivo Alavés en la tercera) y solamente ha ganado a Osasuna perdiendo la batalla en este parámetro estadístico. Contra el Real Madrid hizo las mismas (14) y lo cierto es que a pesar del accidentado final que tuvo el partido, el cuadro de Bordalás firmó una de sus mejores actuaciones dando una imagen de equipo reconocible y que sabe a qué juega.

Tras el partido ante el Madrid, bajón de faltas

Desde la injusta caída contra el cuadro madridista, el Valencia ha hecho siempre menos faltas que sus contrincantes y no ha ganado ningún partido. Contra Sevilla FC, Athletic Club, Cádiz y FC Barcelona ha estado por debajo y el balance ha sido de dos empates y dos derrotas. Salvo en el Sánchez Pizjuán el Valencia no ha dejado de competir en ninguno de estos choques, pero le han faltado detalles y un punto más de agresividad para acabar de superar a sus rivales y cosechar resultados más positivos.

Otro dato importante y que marca otro patrón el de los duelos por el balón ganados. En tres de los nueve partidos disputados el equipo ha ganado más duelos que su rival y ha ganado dos de ellos, mientras que no ha sido capaz de ganar ningún partido en el que haya perdido en esta estadística.

Puede ser su propio espejo

A pesar de que el equipo vive su momento más complicado de la temporada, la mejor noticia es que conoce el camino de regreso a los buenos resultados porque ya ha ofrecido una buena versión de sí mismo esta campaña y porque en el libro de estilo de Bordalás están marcados en rojo principios como la agresividad sin balón, la determinación a la hora de ir a los duelos y la mordiente en fase de salida de balón del rival para robar en zonas adelantadas y buscar finalizaciones dinámicas. En las primeras jornadas ejecutó este plan a la perfección, en las últimas el equipo no ha sido capaz de dominar en estas facetas y en volver a hacerlo, sumado al regreso de hombres importantes al equipo como Soler, Gayà o Thierry Rendall puede estar la clave de la vuelta a la senda de la victoria.