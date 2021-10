Isaac Fouto reconoció en sus redes sociales que Gil Manzano se equivocó señalando el penalti de Gayà sobre Ansu Fati, momento en el que el encuentro dio un cambio de rumbo y que perjudicó gravemente al Valencia CF. El periodista de la Cadena COPE fue claro en su perfil de Twitter y además lanzó algún recado que otro.

"Para mi Gil Manzano se equivocó, al igual que en no sacar la roja directa a Joao Félix… Pero siento deciros que no es la primera vez que digo que un árbitro se equivoca", publicó el comunicador, dando a entender en su intervención que, pese a que posea la etiqueta de defensor de los árbitros, su punto de vista va ligado a lo que sucede en el terreno de juego y no según la decisión que tomen los colegiados.