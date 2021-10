No son pocos, ni mucho menos, los frentes abiertos entre la plataforma Libertad VCF y los actuales máximos accionistas del club. En declaraciones a este medio, Dionisio Canales, vicepresidente económico de Libertad VCF, explicó que las principales intenciones pasan, en primer lugar, por conseguir que a la Junta General «pueda asistir quien tenga más de nueve acciones, como antes, y no a partir de 2598 acciones». Otro de los objetivos es «el contrato de Anil». La intención de esa cláusula es reducir salvajemente el salario desorbitado del presidente. Y, sobre todo, declarar la nulidad de la venta a Peter Lim en 2014, ya que «se vulneraron las normas de transparencia y buen gobierno», explicó Jaime Navarro, abogado al mando de la demanda que busca declarar nula la operación.

La fecha para el primero de los juicios, del cual la plataforma de Libertad está detrás, está fijada en «el 28 de febrero», tal y como reconoció Dionisio. Libertad VCF pretende salir de ese litigio, según el vicepresidente económico, habiendo conseguido que «Meriton cumpla ley y que los accionistas estén mejor representados y tengan más valor sus acciones». Sería el primero de los múltiples objetivos que aún quedarían por cumplir.

El nuevo estadio es punto del día constantemente en Valencia por la demora y los problemas para terminarlo. Con respecto a la principal fuga de dinero que hay en Mestalla, Dionisio Canales lo tiene claro: «Las administraciones no pueden prolongar la ATE porque no hay garantías. Tiene que caer la ATE y el responsable es Peter Lim». Además, afirma convencido que «Peter Lim no quiere terminar el estadio. Su intención es dejar morir al Valencia. En siete años no ha hecho nada y no lo va a hacer en unos pocos meses», concluyó. Jaime Navarro, en la misma línea, argumentó que la intención es que «Lim se ponga las pilas y que dedique los 100 millones de las ayudas europeas a terminar el estadio. Aún así tenderá a la tiranía y no cumplirá sus obligaciones». El abogado concluyó mostrando confianza en sus acciones: «El nivel de confianza es total».