Kang In Lee vuelve a Mestalla. Por primera vez sin la camiseta del Valencia CF. El surcoreano regresará a la que fuera su casa desde los diez años defendiendo los colores del Mallorca. Tiene ganas de reencontrase con sus excompañeros, también con la afición, pero todavía tiene más ganas de sacar a relucir su fútbol. Ese que solo enseñó a cuentagotas desde que dio el salto al primer equipo en el verano de 2018. Porque no fue capaz o porque no le dejaron. Eso ya da igual. El pasado pasado está. Lo único que le importa al futbolista ahora es que ha encontrado en la isla la continuidad que no tuvo con ningún entrenador del Valencia en cuatro años (Marcelino García Toral, Albert Celades, Javi Gracia y Voro), se siente importante en un equipo por primera vez en el fútbol de élite, tiene la confianza de Luis García y mañana quiere reivindicarse en el mismo estadio donde no pudo triunfar como soñaba desde que era un niño. Su motivación está por las nubes. Es su día. Su partido.

Kang In se enfrenta a su pasado con la conciencia tranquila, con su respeto y cariño al Valencia intacto, pero con la seguridad de que tomó la mejor decisión para su carrera deportiva negándose a renovar su contrato en el Valencia. El surcoreano no se sintió valorado y creyó (y sigue creyendo) que hacer las maletas era la mejor opción. Así fue. Kang In se desvinculó del Valencia el pasado 30 de agosto y fichó libre por el Mallorca hasta 2025. Su salida no estuvo exenta de polémica porque el Valencia necesitaba su plaza de extracomunitario para inscribir a Marcos André.

Kang In puso fin de esta manera a una controvertida etapa como jugador del Valencia donde nada le acompañó. Ni su etiqueta de bandera de la ‘Meriton Youth Policy. Ni la protección de la propiedad (dejaron sin dorsal ‘10’ a Carlos Soler por el coreano). Ni tampoco su fútbol. Kang In no tuvo continuidad con ninguno de sus entrenadores, pero también es una realidad que no supo aprovechar sus oportunidades. Ni sintió la confianza de los técnicos ni supo ganársela.

A quien sí convence de momento es a Luis García. El exvalencianista ha aprovechado la baja de Kubo y se ha consolidado en el once titular del Mallorca con buenas actuaciones. Ha disputado seis partidos de LaLiga (todos los que ha estado disponible) y los cuatro últimos de inicio: Real Madrid (90’), Osasuna (58’), Levante (81’) y Real Sociedad (86’). Kang In ha marcado en el Santiago Bernabeu y cada vez ofrece más chispazos de su mejor fútbol desde la mediapunta (su posición) en el 4-2-3-1 de Luis García. Está atravesando por un buen momento y apunta al once bermellón en Mestalla. Está en deuda con el estadio. Es su partido.

Luis García, contento con él

Luis García está muy satisfecho con el rendimiento de Kang In Lee. El técnico del Mallorca habló muy en positivo acerca del mediapunta asiático: «Estamos contentos con él. Nos da varias posiciones. Es un chaval muy joven que tiene que ir haciéndose. Tiene pase, disparo, balón parado. Pero aquí no va a jugar siempre, que lo sepa. Le dije que ya no era ese chaval de la cantera». Sobre cómo se dio el fichaje, el entrenador manifestó que no era un fichaje que se planteaban, pero que salió la oportunidad y que les gusta. «Es una opción de presente y futuro», apostilló el técnico.