Luis García Plaza regresa a Valencia este fin de semana, pero para enfrentarse al Valencia CF. El que fuese entrenador del Levante UD habló con los compañeros de Onda Deportiva a propósito de la cita en Mestalla y ensalzó a José Bordalás: “Su sello se ha visto desde el primer día”, reconoció.

A pesar de que el combinado valencianista lleve cinco jornadas sin ganar, el actual técnico del Mallorca no se fía en absoluto: “Su racha no es buena, pero van a estar arriba. El estilo de este Valencia es más intenso y presionante”, explicó el madrileño, que analizó la plantilla del conjunto blanquinegro: “Tienen un once inicial de primerísimo nivel con jugadores top. Igual la plantilla no es tan amplia, pero tiene un buen entrenador”.

Y es que Bordalás fue el centro de todos los elogios, ya que su relación viene ya de muchos años atrás: “Nos hemos enfrentado en 2ªB. Nos tenemos un respeto. Ha ganado estar donde estado. Los que no hemos sido futbolistas famosos nos toca picar piedra para llegar”, manifestó Luis García.

Contento con Kang In

El que sí volverá a la que fue su casa durante muchos años es Kang In Lee. El surcoreano tomó camino a Son Moix y allí están muy satisfechos con su rendimiento. El propio Luis García Plaza habló muy en positivo acerca del mediapunta asiático: “Estamos contentos con él. Nos da varias posiciones. Es un chaval muy joven que tiene que ir haciéndose. Tiene pase, disparo, balón parado. Pero aquí no va a jugar siempre, que lo sepa. Le dije que ya no era ese chaval de la cantera”. Sobre cómo se dio el fichaje, el entrenador manifestó que no era un fichaje que se planteaban, pero que salió la oportunidad y que les gusta. “Es una opción de presente y futuro”, apostilló.