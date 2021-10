Carlos Soler, Thierry Rendall y Denis Cheryshev. La cara, la cruz y la duda de cara al partido contra el RCD Mallorca. José Bordalás habló en rueda de prensa sobre estos tres jugadores y el estado de sus respectivas lesiones. Espera que el valenciano pueda estar, tiene dudas con el ruso y espera pronto al portugués.

El '10' dio el susto esta semana ausentándose de varios entrenamientos y hoy solamente hizo una parte de trabajo con el grupo, pero el técnico alicantino se mostró optimista con la presencia del valenciano: "Afortunadamente está bien, creemos que vamos a poder contar con él porque las sensaciones han sido buenas", manifestó.

El que no pudo salir al césped de Paterna fue Cheryshev. Sobre el extremo ruso, Bordalás no descartó su presencia aunque no es sencillo que esté: "Hoy tuvo una distensión en el ligamento. Ha tenido unas molestias nuevamente y veremos si mañana podemos contar con él al 100%. El chico está trabajando muy bien", explicó.

Por lo que respecta al lateral portugués, desde que se lesionó contra el Real Madrid no ha podido estar con el equipo a pesar de que su regreso se preveía una vez finalizado el parón. Sobre la situación de Thierry y su lesión, Bordalás manifestó lo siguiente: "No te lo puedo asegurar con exactitud pero tiene una descompensación que con un trabajo alternativo se está corrigiendo y mejorando, está con los readaptadores. Hay parte de las sesiones que ya las hace con el grupo. Lo que no queremos es precipitarnos y que tenga algún tipo de recaída. Hasta que no esté al 100% físico no vamos a precipitarnos porque tenemos varios partidos de manera muy seguida. Si no es para mañana confiamos en tenerlo para el miércoles o para la semana siguiente".