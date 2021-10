Las rotaciones y la gestión de los esfuerzos también fue un tema clave de cara a una semana de tres partidos. José Bordalás explicó que no es "un entrenador que crea mucho en las rotaciones” y también la metodología que utiliza su cuerpo técnico para controlar la fatiga y el estado físico de sus jugadores.

“Trabajamos con una empresa que nos proporciona una información muy veraz con datos, controles GPS… No somos unos irresponsables. A veces las lesiones aparecen sin avisarte por algún gesto, pero el tema de la fatiga lo controlamos bastante bien y afortunadamente nos ha ido bien en las últimas temporadas. Trabajamos con una gran empresa con un control exhaustivo y hemos tenido mala suerte en los últimos partidos”, defendió Bordalás, que no achaca las últimas lesiones a la carga de partidos, sino a otros factores y que amparó sus decisiones en cuanto a la gestión de esfuerzos en una potente herramienta tecnológica.

De cara al partido contra el Mallorca, en el que tiene puestas “todas” sus energías puestas, explicó Bordalás que sacará el once “más competitivo posible” y que no cree en las rotaciones. “Jugamos una competición únicamente y el jugador debe estar preparado para afrontar el número de partidos que te exige la competición. Por lo tanto no me obsesiono. Si el jugador no está bien, elegiré a un compañero pero siempre intento elegir a los once que pueden dar más nivel para sacar el partido adelante”, explicó sobre su método de elección de la alineación titular.