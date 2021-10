Luis García Plaza ha afirmado que su equipo se enfrentará este sábado en El Sadar a un "equipazo" como el Valencia, que "tiene el sello de (José) Bordalás".

"Pepe transmite muy bien a sus equipos lo que él quiere. Estoy contento de que esté demostrando en la élite lo que hacía otros años. El Valencia, con todo el aforo lleno de su estadio, irá a tope y nosotros tenemos que adaptarnos y ser muy fuertes", precisó García Plaza en rueda de prensa.

El técnico mallorquinista confirmó que Manolo Reina se situará bajo los palos, a pesar del grave error que cometió la jornada pasada en el campo de la Real Sociedad. El meta malagueño pudo hacer algo más en el disparo de Julen Lobete, que certificó la victoria donostiarra en los últimos minutos.

"Con Manolo se está siendo muy duro, merece más cariño. Es cierto que pudo parar esa pelota, lo sabe él y lo sabemos todos. Pero he leído esta semana cosas muy duras. Él ha hecho partidos muy buenos, otros no tanto, y merece un voto de confianza. Jugará mañana, pero eso (no impedirá) que en el futuro juegue (Domink) Greif, y que cuando lo haga, será por más tiempo", explicó.

En relación a la dura derrota en Anoeta, el preparador mallorquinista confesó que ha "soñado con ese partido": "Nunca vi la opción de perder, era imposible que nos marcaran, pero esta es la Primera División. Fue un palo jodido porque el equipo no se lo mereció".

García Plaza también se refirió al regreso de Kang In Lee, titular indiscutible en sus alineaciones, a Valencia, ciudad a la que el extremo surcoreano llegó con 10 años.

"He conocido varios casos de la misma índole y pueden pasar dos cosas: que le pueda el ambiente o que haga un buen partido, es decir, o nos gana el partido o no lo hará muy bien. Dependerá de él y la motivación que tenga", indicó.

Con respecto a los jugadores que convocará, el entrenador madrileño descartó a los lesionados Takefusa Kubo y Antonio Raíllo; adelantó, asimismo, que el exdefensa del Villarreal Jaume Costa está recuperado y que esperará hasta este sábado para ver si puede contar con el central serbio Alexsandar Sedlar, quien ya tiene el alta médica.