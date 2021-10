Separar los centrales y el doble pivote

El Valencia tiene contra el Mallorca la oportunidad perfecta para ganar confianza y demostrar, como ya lo hizo en los primeros encuentros en casa, que no falla en Mestalla ante rivales teóricamente inferiores. Como en esos encuentros el margen de error hay que reducirlo al mínimo. El cuadro de Luis García Plaza es un equipo con virtudes pero sobre todo con una máxima, castigar el error del equipo rival. En ocasiones le cuesta atacar en estático, sobre todo si no está Salva Sevilla, pero tiene jugadores que con espacios pueden hacer daño. Por eso es importantísimo que el Valencia ataque de manera organizada. Pensando en el ataque pero también en el ‘tras pérdida’. Es ahí donde jugadores como Dani Rodríguez, Kang In y Amath pueden generar ocasiones. De hecho, el último encuentro contra la Real Sociedad puede servir de espejo para resaltar las virtudes y los defectos de un equipo que, atrás concede, pero que a la contra hace daño. Contra los donostiarras faltó ese último pase para poner al nueve delante de Remio. Hubo ocasiones con superioridad de cuatro contra tres hombres pero a los de Luis García Plaza les faltó, casi siempre, lo mismo: la acción previa a una gran ocasión.

Por eso la figura de Hugo Guillamón y Wass se antoja clave y también la capacidad de los laterales para recuperar zona, porque el Mallorca castiga esas bandas. De igual modo, al cuadro balear también se le puede castigar por esa zona. Es un equipo que sufre cuando se le ataca por fuera pero sobre todo cuando se acude también de fuera hacia zona interior. Ahí será fundamental el papel de Maxi Gómez o Marcos André. Y las virtudes, diferentes, de ambos, pueden ser parte fundamental para generar peligro. El motivo: la distancia entre los centrales y el doble pivote. Y ahí se activa también la vía Soler, que más allá de ausentarse de parte del entrenamiento ayer, apunta al once.

Estirar por dentro

El Mallorca es un equipo que cuando junta líneas se siente cómodo pero si se le estira sufre. Y ahí depende qué plan es el que busca el técnico alicantino. Con Marcos André se puede amenazar el espacio de los centrales para obligar a recular y generar un espacio a la espalda del doble pivote, zona en la que Guedes o Carlos Soler, con su fuera-dentro desde la derecha, puede generar muchísimo peligro. Por otra parte, Maxi Gómez es también una figura importantísima. En el ojo del huracán, el uruguayo es consciente de que debe responder con goles y más allá del sacrificio pegándose con centrales y cayendo a bandas debe hacer daño también en el área. Y es ahí donde los centrales del Mallorca pueden sufrir. Valjent y Russo dominan el juego aéreo con el balón de frente, es decir, con el centro desde lejos y de cara. Pero son centrales que tienen más problemas en el marcaje dentro del área. Sufren para mantener la marca y en el tema de concentración. Y ahí puede estar el partido.

Presión

La presión alta debe ser una de las claves. La intensidad, la presión y la capacidad para robar el balón o frenar al Mallorca una vez supera la primera línea debe ser la clave. En estático sufren más y el Valencia por su parte es un equipo que organizado tiene más virtudes que defectos. Por otra parte, Mestalla debe ser el otro ‘+1’. Mestalla debe ser el camino más fácil al triunfo.