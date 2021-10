Visiblemente exhausto Gabriel Paulista ha analizado el empate contra el Mallorca a pie de campo con reflexiones muy interesantes para el Valencia CF. El hispano brasileño no se escondió y reconoció que han tenido “errores en la parte defensiva”.

De hecho el central valencianista, que dio la asistencia del primer gol y recuperó la pelota que terminó en el empate, envió un mensaje de ambición recordando que el Valencia lleva “dos años sin jugar en Europa” y que “no pueden contentarse con un punto en casa”

SENSACIÓN TRAS EMPATE IN EXTREMIS

“Por las circunstancias como fue la primera parte tenemos que celebrar el punto. Iniciamos más o menos bien teniendo el balón, luego hubo fallos en la parte defensiva y eso nos penaliza. Volvemos en la segunda parte mucho mejor y eso se notó mucho y además los cambios nos ayudó mucho y claro un partido muy difiícil con la expulsión de Kang In tuvimos más espacio para jugar, pero se metieron a trás y fue más difícil. Pudimos empatar. No podemos rebajar ni un minuto y esta última jugada, pude recuperar un balón y empatar”.

TIRAR LA PRIMERA PARTE

“No. Claro que sumar en una Liga tan competitiva como esta es importante. No podemos contentarnos con un punto y encasa. Tenemos que trabajar mucho más. Todos los partidos entramos para ganar los tres puntos pero cada año no hay equipos más fáciles. Hoy en día el fútbol no es más así. Somos el Valencia y tenemos que querer más. Tenemos que ser más ambicioso. Llevamos dos años sin jugar Europa y tenemos que buscar este puesto”.

POSIBILIDADES DEL EQUIPO

“Sabemos que podemos llegar lejos. Iniciamos la competición bien y con varipos puntos. Tenemos que volver a hace rlo que hicimos en el inicio. No podemos contentarnos con poco. Tenemos jugadores con experiencia, de seleccciones… tenemos que ser mucho mejores en cada entrenamiento. Así nos dice el míster lo que tenemos que mejorar y sí hace falta. Para jugar un partido muy bien tienes que entrenar bien cada día”