Gabriel Paulista quiere jugar en Europa la próxima temporada. El central hispano-brasileño lanzó un mensaje de ambición en zona mixta después de haberlo hecho previamente a pie de campo una vez finalizada la contienda contra el RCD Mallorca.

El '5' valencianista y uno de los capitanes de la plantilla salió a hablar con la prensa después de la ducha y se reafirmó en su mensaje: "Nosotros no podemos salir a hablar y decir que no queremos jugar Europa. Yo quiero jugar en Europa este año. Vine al Valencia CF para estar arriba y si es para estar entre los diez primeros no quiero estar", afirmó categóricamente un futbolista que sabe lo que es jugar la Champions League en Mestalla.

Paulista habló por él, pero también por sus compañeros: "Estoy seguro que todos ellos quieren jugar competición europea", explicó antes de hacer autocrítica y manifestar que el equipo tiene cosas que mejorar, pero volvió a insistir en la idea de ser ambiciosos: "Somos el Valencia y tenemos que querer más. Después de dos años sin Europa tenemos que luchar por regresar".