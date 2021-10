No ha empezado todo lo bien que quería LaLiga para el Valencia CF de Bordalás. Los resultados no terminan de acompañar, no se generan grandes ocasiones de gol y se concede demasiado en defensa. El ADN del técnico alicantino presupone una dura defensa y mucha intensidad e incluso exceso de faltas, señas que no han terminado de florecer. En cualquier caso, las interrupciones en los partidos del Valencia CF son un hecho, aunque generalmente producidas por los rivales. Casualidad o no, los partidos del Valencia son los más largos de la Liga.

Según refleja Pedro Martín, en los 10 partidos disputados por el conjunto de Mestalla se han añadido 103 minutos y 37 segundos. Esto supone un añadido superior a los 10 minutos cada cita por parte de los colegiados. Ojo, se debe a la suma del añadido del primer y segundo acto y, generalmente, es por causa de pausas por hidratación o revisiones del VAR.

Sea como fuere, al Valencia CF no le van mal los finales de partido, ya que son tres los goles que han marcado en el tiempo añadido. Marcos André frente al Athletic Club y tanto Guedes como Gayà ante el Mallorca, anotaron pasados el minuto 90.