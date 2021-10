Las seis jornadas sin ganar han generado ciertas dudas en torno a la situación del equipo. Por juego, estado anímico, capacidad para sacar los tres puntos y por la rotación cuando desaparecen jugadores importantes como Gayà, Soler o Thierry, quienes se han perdido varios partidos. De hecho en el caso del luso será una de las posibles sorpresas para el duelo del Villamarín. A pesar de ese bajón en la tabla, la afición no ha perdido la fe ni mucho menos en una plantilla y un técnico que tras arrancar con el 10 de 12 ha visto reducida su capacidad para hacerse con los partidos. De hecho, en una encuesta realizada en la web de Super, un 60 por cien de los votantes han asegurado que creen que el cuadro de Mestalla terminará la temporada en puestos europeos, o que al menos ese debe ser el objetivo en estos momentos.

A pesar de la mala dinámica del equipo ni dentro del vestuario ni en la grada se ha perdido la fe en Bordalás y el bloque. Eso no quita para ver que en la plantilla faltan cosas y la diferencia entre titulares y suplentes todavía sigue siendo grande. El mejor ejemplo es ver cómo con la ausencia de Gayà, Soler y Thierry dejaron de salir las cosas y en cierta medida es hasta lógico. Bordalás por su parte trató contra el Mallorca de dar rotación a algunos futbolistas y ganarse a otros en una semana con tantos partidos. Racic en el medio tenía su gran momento y lo desaprovechó. Después también apareció Diakhaby que, tras trabajar bien la semana del Barça, salió por Alderete. Pero no cuajó como debía. Y el equipo se puso 0-2 y le tocó remar. La mejor noticia es que el vestuario tiene alma y sangre más allá de una primera parte tirada a la basura. En el segundo tiempo la expulsión de Kang In dio alas a Mestalla y la sensación es que el punto, insuficiente, permite encontrar algo de aire. Eso sí, solo si se sacan los tres en el Villamarín. Además contra un rival directo entendiendo que el Valencia está, sí o sí, en esa pelea por Europa. Eso al menos también lo piensa el 61 por cien de la afición en una encuesta realizada por Super, que considera que es el objetivo real del Valencia CF.

¿Cuál debe ser el objetivo real clasificatorio del Valencia CF de Bordalás? Puestos Champions 61

Europa League/Conference League 486

Top-10 163

Entre el 11-15 46

Salvación sufriendo 35 Votar

Por otra parte, la segunda opción con más votos por parte del aficionado es que el objetivo es ser ‘Top-10’ aunque no le da para llegar a Europa con la actual plantilla y cuerpo técnico. En total, 21 de cada 100 personas votaron por esa opción, que demuestra que equipos como Betis, Real Sociedad, Villarreal, Atlético, Real Madrid, Sevilla o Barcelona están por delante del cuadro de Mestalla. Y ahí estaría la pelea con equipos como el Athletic, que también podría estar en la pelea hasta el final.

Después, las tres últimas opciones han sido la de que el Valencia debe pelear por la Champions, con un siete por cien, un cinco por cien que el Valencia está ahora mismo para pelear entre el 11 y el 15 y la peor, la de la salvación sufriendo, un 4 por cien.