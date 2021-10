El jugador del Valencia CF Denis Cheryshev se queda fuera de la convocatoria de Rusia para los dos últimos partidos de clasificación del Mundial de Qatar. El seleccionador ruso Valeri Karpin ha decidido no contar con el atacante, al igual que en los últimos partidos contra Eslovaquia y Eslovenia, aunque esa vez fue por su esguince de rodilla.

Y es que desde el partido contra el Osasuna el pasado 12 de septiembre, el futbolista tan solo ha jugado 15 minutos en la derrota contra el Barcelona. De hecho, el ruso no fue convocado por Bordalás para el partido contra el Mallorca. Cherishev se encuentra al margen tras volver a sentir molestias en la rodilla. Por tanto, además de no ir convocado con la selección, el atacante no podrá estar en el encuentro contra el Betis.

Lo cierto es que el extremo era un fijo para el ex seleccionador Stanislav Cherchésov, pero esta vez el nuevo técnico ha decidido llamar a jóvenes talentos como Zajarián y Fomin, del Dinamo Moscú, o Mostovói, del Zenit.

Ahora mismo Rusia es líder del Grupo H con 19 puntos logrados gracias a seis victorias, un empate y una derrota. Como máximo rival tienen a Croacia con dos puntos menos. A los rusos les sirve con ganar a Chipre el próximo 11 de noviembre y con empatar a los croatas tres días después para clasificarse como primeros.